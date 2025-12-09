Abandonan feto en calles de Ecatepec y Semefo llega 10 horas después

Un feto de aproximadamente seis meses fue abandonado en calles de la colonia Héroes de la Independencia, Ecatepec, Estado de México, sin embargo, las autoridades acudieron 10 horas después para retirarlo.

Los hechos se registraron el lunes 8 de diciembre sobre las calles Ignacio Zaragoza y Mariano Abasolo, zona cercana a la autopista Siervo de la Nación, cuando vecinos denunciaron la presencia del feto en un bolsa de plástico.

¿Qué se sabe del abandono del feto?

Tras la llamada de emergencia al lugar acudió la policía municipal que acordonó la zona y resguardó el cuerpo. Después de aproximadamente 10 horas llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

El cuerpo del feto estaba envuelto en una bolsa negra de plástico y sobre el pavimento. Según las investigaciones pudo haber sido puesto en el lugar durante la madrugada.

¿Cuál es el pena por abandono de un menor?

Según el Código Penal del Estado de México, la pena va de los 6 meses a los 2 años de cárcel y de 30 a 300 días de multa o trabajo comunitario para quienes cometan el delito de abandono sin daño. En caso de que sea abandono que cause la muerte, el castigo va de los 2 a los 8 años de cárcel y de 50 a 350 días de multa.

