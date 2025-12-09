Encuentran a 2 adultos mayores sin vida y con impactos de bala en Lindavista, GAM

Durante la tarde de este martes 9 de diciembre se registró una importante movilización de servicios de emergencia en la calle Pernambuco de la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), esto luego del hallazgo del cuerpo sin vida de dos adultos mayores en la zona.

Información recabada en el lugar por Jesús Arias, reportero de adn Noticias, señala que los dos adultos mayores de entre 60 y 65 años de edad, fueron localizados con impactos de bala en la zona ya referida, por lo cual se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar con las indagatorias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la colonia Lindavista de la GAM?

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes atendieron una llamada de emergencia en el cruce de la calle Pernambuco y Montiel, esto tras el reporte de una balacera .

Fue al momento de llegar que los uniformados localizaron el cuerpo sin vida de dos adultos mayores, los cuales quedaron sobre la carpeta asfáltica de una de las calles cerradas de la colonia Lindavista en la alcaldía GAM.

Reportan balacera en plaza comercial Arkana de Cuautitlán Izcalli; hay dos muertos

Inician investigaciones por adultos mayores sin vida en la GAM

Luego de que se diera a conocer la información sobre las dos personas sin vida en la colonia Lindavista, la SSC CDMX informó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se informó que por el momento se están analizando cámaras de seguridad y videovigilancia para localizar a los responsables del homicidio de los dos adultos mayores, esto mientras se estudian las líneas de investigación.

Vale la pena señalar que una de las líneas de investigación que se ha manejado al momento, apunta a un intento de asalto en contra de los dos adultos mayores afectados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.