Hallan muerto a regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente, en departamento en la Tabacalera, CDMX

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue hallado muerto en el interior de un departamento ubicado en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc , en la Ciudad de México (CDMX).

El regidor tamaulipeco se encontraba en la CDMX con el objetivo de asistir a un evento que se llevó a cabo el pasado sábado 6 de diciembre. Te contamos los detalles del caso.

Encuentran muerto a regidor de Reynosa, Tamaulipas, en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que el pasado domingo 7 de diciembre fue hallado el cuerpo de Brayan Nicolás Vicente Salinas en un departamento que él había rentado en la colonia Tabacalera y donde permanecería durante su estancia en la capital del país.

Según los primeros reportes de las autoridades, el regidor de 27 años de edad, no presentaba señales visibles de violencia, por lo que hasta el momento no existe una hipótesis oficial acerca de la causa de muerte del político.

Autoridades inician las investigaciones del caso de Brayan Nicolás Vicente

Tras el hallazgo del cuerpo, por parte de personal de limpieza del edificio, arribaron a la escena policías y peritos que recabaron indicios en el interior del inmueble y en áreas comunes del edificio.

Después, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina abrió una carpeta de investigación y trasladó el cuerpo a la morgue donde se le practicará la necropsia de ley, que busca determinar la causa de muerte.

¿Quién era Brayan Nicolás Vicente?

Brayan Nicolás Vicente Salinas era el décimo cuarto regidor del Ayuntamiento de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. El joven político de 27 años de edad también era presidente de la Comisión de Género y Equidad, por lo que era reconocido como uno de los líderes juveniles de la población LGBT en el cabildo de este municipio fronterizo.

