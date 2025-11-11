Guanajuato lidera homicidios en México durante 2025; siete entidades suman 51% de los casos

El Gobierno de México informó que siete entidades concentran poco más de la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa Franco , secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este martes 11 de novembre, Figueroa detalló que Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán reúnen el 51% de los homicidios dolosos ocurridos a nivel nacional.

Guanajuato encabeza la lista con el 11.1%, seguido de Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.6%).

Baja la violencia, pero persisten focos rojos

El informe con corte al 31 de octubre muestra una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con 2024. En enero de este año se registraban 77.1 homicidios diarios, cifra que bajó a 54.5 en octubre.

El Gabinete de Seguridad Naciona l indicó que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios, mientras que Yucatán, Durango, Coahuila, Aguascalientes y Campeche se mantienen como los estados con menor índice delictivo en este rubro.

Aumentan las extorsiones en el país

Figueroa Franco detalló que, además del homicidio doloso, otros delitos de alto impacto también disminuyeron:



Los feminicidios bajaron 25%

bajaron 25% Las lesiones dolosas por arma de fuego se redujeron 22.9%

por arma de fuego se redujeron 22.9% El secuestro extorsivo cayó 59%

cayó 59% Los robos con violencia disminuyeron 48.6%

disminuyeron 48.6% El robo a casa habitación bajó 52.3%

bajó 52.3% El robo de vehículo con violencia cayó 44.3%

cayó 44.3% Los robos a negocios disminuyeron 56.8%

Sin embargo, la funcionaria advirtió que la extorsión aumentó 22.9%, por lo que sigue siendo un tema de atención prioritaria para las autoridades.

Más de cuatro millones de reportes atendidos

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , informó que de enero a octubre de este año se han atendido cuatro millones 437 mil 714 llamados de emergencia, como parte de la estrategia de seguridad enfocada en reducir la violencia en los estados con mayor incidencia delictiva.

