Luis Donaldo Colosio no buscará ser candidato por MC para el 2024: Estas son sus razones

No quiero ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar México, No voy a entrar a esas riñas inconsistentes; respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política, durante el tiempo que dure mi carrera política, pero no voy a ser artificie de la división de una oposición. Sería irresponsable.