Rescataron a 35 menores en Casa de las Mercedes por denuncias de abuso y trata; colocaron sellos de suspensión

Personal del DIF capitalino, acompañado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la alcaldía Cuauhtémoc, ingresó el miércoles 29 de octubre al albergue conocido como Casa de las Mercedes , en la colonia San Rafael, y trasladó a 35 niñas, niños y adolescentes a un espacio de resguardo temporal.

Las autoridades informaron que la intervención fue motivada por dos carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual.

👮‍♀️🚨 Personal del DIF y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) ingresaron a La Fundación Casa de las Mercedes para rescatar a varios menores fueron trasladados bajo resguardo



Supuestamente, uno de los dueños tiene una denuncia por abuso sexual



📹: @jpcastorena pic.twitter.com/CO6upBdqu8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 30, 2025

Denuncias contra integrantes del albergue

Las carpetas de investigación, iniciadas por la FGJCDMX , se refieren a presuntas denuncias de trata de personas y abuso sexual que involucran a trabajadores y, según algunas versiones periodísticas, a familiares de la dirección del albergue.

Fuentes cercanas al caso señalan que una de las líneas de investigación apunta a que menores habrían sido retirados del centro para ser explotados como servidumbre o agredidos sexualmente; ni la Fiscalía ni la alcaldía han confirmado los dichos; sin embargo, ya investigan la posible existencia de más víctimas.

La Alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión de actividades en una casa hogar de la colonia San Rafael, luego de determinar que el establecimiento no cumple con todas las medidas de seguridad que establece la ley. pic.twitter.com/f3yxMZig4M — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) October 30, 2025

¿Qué se sabe del operativo y el traslado?

Según reportes oficiales y testimonios en el lugar, el personal sacó a los menores —que van desde recién nacidos hasta adolescentes— y los subió a un camión del DIF custodiado por agentes de la Policía de Investigación.

Varios menores fueron acompañados por sus padres; a todos se les llevó a un albergue administrado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), en la alcaldía Iztacalco, donde recibirán atención mientras continúan las indagatorias.

Suspenden actividades de la Casa de las Mercedes

En la noche, personal del Instituto de Verificación Administrativa y Protección Civil de la alcaldía realizó revisiones en el inmueble para determinar si procedía o no la suspensión de actividades o el aseguramiento del lugar.

La alcaldía informó que la casa permanecerá con puertas abiertas para permitir el acceso de las autoridades y de quienes deban realizar labores de atención, mientras se decide si se colocan sellos de suspensión; no obstante, la mañana de este jueves 20 de octubre, tras las investigaciones, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión de actividades en el inmueble.

Alessandra Rojo de la Vega pidió investigación rigurosa

Las autoridades han convocado a quienes pudieran ser víctimas o tener información a acercarse a la Fiscalía para ampliar las investigaciones; mientras tanto, los menores permanecen bajo custodia institucional y reciben atención especializada.

En especial, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , pidió a las autoridades que la investigación sea rápida y que se aplique todo el peso de la ley.

Asimismo, urgió a cuidar la salud e integridad de los menores, ya que aseguró que, para muchos, estar en un albergue es difícil y más con lo que habría sucedido en dicho establecimiento.

