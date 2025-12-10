Luis Eduardo ‘N’ en prisión por agredir a perrito con machete en el Edomex

La Fiscalía del Estado de México informó que Luis Eduardo 'N' fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de maltrato animal contra un perrito de la raza chihuahua.

La autoridad señaló que tras una denuncia y viralización de un video se inició una investigación por maltrato en calles del municipio de Naucalpan.

¿Cómo fue la violencia cometida contra el perrito?

Los hechos ocurrieron en enero de 2025 cuando el actual detenido agredió al perrito con un machete. Los videos que rápidamente se viralizaron identificaron a Luis Eduardo 'N' como posible responsable, por lo que un juez libró una orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona donde quedó a disposición de un juez al conocer las pruebas que se presentaron. El hombre fue vinculado a proceso y se le fijó una medida cautelar de prisión preventiva y estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en el Edomex?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el maltrato animal se castiga con penas de cárcel de 6 meses a 4 años si es que la persona causó lesiones menores, así como una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. En caso de haber matado o causado lesiones graves al animal se dictan penas elevadas de hasta 6 años de cárcel.

