VIDEO: Con joyas, fajos de dinero y alberca privada, así fue la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmara la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay, se comenzaron a difundir imágenes y videos de todos los lujos con los que presuntamente vivía el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se difundió que Bermúdez Requena vivía en una casa con alberca privada, además de que contaba con joyas valuadas en varios miles de pesos, así como fajos de dinero en efectivo en moneda estadounidense y paraguaya.

Entre joyas, dinero en efectivo, lujos y jacuzzi, así fue detenido Hernán Bermúdez Requena en #Paraguay.



Tras meses prófugo, este viernes fue capturado el exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser líder del grupo criminal "La Barredora".



¿Qué dijo Hernán Bermúdez tras su detención?

Más allá de las imágenes que se difundieron sobre la detención del sujeto también conocido como “El Abuelo”, se publicó un video en el que se puede apreciar a Hernán Bermúdez intercambiando palabras con personal de seguridad de Paraguay.

“¿Qué le pongo, recibido o qué?”, fueron las palabras que lanzó Bermúdez Requena al momento en el que se le entregó la documentación con la solicitud de su detención, esto al momento en el que mostraba un rostro desencajado y de preocupación.

¿Cómo fue la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay?

De acuerdo con el comunicado en conjunto con cinco instituciones del Gobierno de México, la detención de Hernán Bermúdez se logró con la colaboración con autoridades de Paraguay, las cuales ayudaron en la ubicación de este sujeto prófugo en nuestro país.

Se implementaron las acciones en Paraguay para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes -se lee en el comunicado oficial del Gobierno de México.

¿Quién es Hernán Bermúdez y sus vínculos con La Barredora?

Hernán Bermúdez Requena fue el secretario de Seguridad durante el mandato del morenista Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, tiempo en el cual habría iniciado con sus actividades ilícitas con la agrupación criminal conocida como “La Barredora”.

Fue desde el pasado 2019 que se filtraron documentos que vinculaban a este sujeto con altos mandos del crimen organizado en la entidad tabasqueña, además de que en 2021 el Ejército de México también identificó al exsecretario como un “actor clave en la red criminal de Tabasco”.

¿De qué se le acusa a Hernán Bermúdez?

Vale la pena mencionar que este sujeto ligado con altos mandos del partido Morena, es acusado de ser líder de La Barredora, así como por crímenes como delincuencia organizada.

