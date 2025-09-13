Exigen alto a la extorsión y a la violencia durante la Marcha por la Paz en Cuautla, Morelos

Miles de personas se unieron a la Marcha por la Paz organizada por la Diócesis de Cuernavaca, Morelos encabezada por el obispo Ramón Castro Castro y cuyo objetivo fue hacer un llamado al cese de la violencia, extorsiones y asesinatos que aquejan a la región.

Una multitud vestida de blanco se movilizó en las calles de Cuautla. La marcha salió del parque Benito Juárez, recorrió la avenida Reforma, y concluyó en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón.

Relación entre funcionarios y delincuentes

El líder religioso señaló que algunos funcionarios públicos mantienen vínculos con integrantes del crimen organizado, lo que impacta negativamente en el desarrollo económico tanto de la región como del país.

No es posible la convivencia entre algunos servidores públicos y el crimen organizado, cuánto frena el desarrollo de los pequeños comerciantes. Qué dolor cuando dueños de tortillerías, abarrotes ferreterías, doctores, dentistas y tantos pequeños negocios que con el sudor de su frente y el desgaste laboral se ven obligados a dar buena parte de sus frutos económicos a personas sin escrúpulos que los amenazan, los golpean o los matan. Por eso ante esta realidad nos duele Morelos, porque Morelos está herido. El señor conceda a aquellos servidores públicos que aman al pueblo la sabiduría para saber servirlos y encontrar esa seguridad que tanto necesitamos. Que diferente sería México, que diferente sería Morelos viviendo en la legalidad y en la justicia -aseveró.

El también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los integrantes del crimen organizado para que depongan las armas y vuelvan a la comunidad de la que se han apartado.

Ojalá esto llegue no solo a las personas que tienen autoridad, sino aquellos que son el germen de esta violencia. Vuelvan a la comunidad de la que se han apartado, encontrarán siempre en la Iglesia con los brazos abiertos y un padre que hace fiesta. Vean a sus paisanos, a sus amigos que sufren, por eso los invitamos a deponer las armas y los invitamos a tener el amor por sus hermanos, no dejan que las redes del mal, los asfixen, se puede vivir de otra manera Permitan que Dios los transforme y que el mal perpetrado al prójimo no eche perder su vida ni su consciencia -agregó.

Castro Castro explicó que la caminata surgió porque la población está afectada por la crisis de seguridad.

“Fue el mismo pueblo que nos pidió que como iglesia hiciéramos algo porque están cansados, heridos y dolidos. La caminata viene a traer un poco de esperanza y demuestra que es el corazón del pueblo que está pidiendo paz y justicia”.

La movilización contó con un dispositivo de seguridad que incluyó elementos de la Policía Vial de Cuautla y la Guardia Nacional.

¿Quién gobierna en Cuautla, Morelos?

Cuautla está bajo el gobierno del alcalde Jesús Corona, quien llegó al cargo con el respaldo del PRI, PRD y PAN. Recientemente, fue exhibido en un video difundido en redes sociales donde aparece en una reunión con un presunto líder criminal que opera en la zona oriente. En dicho encuentro, se señala la posible participación de otros presidentes municipales, así como de Raúl Tadeo Nava, un funcionario estatal de la administración de la gobernadora Margarita González. A raíz de estos señalamientos, Tadeo Nava renunció a su cargo en el gobierno estatal.

