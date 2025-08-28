Contrabando de leche, el nuevo negocio del crimen organizado para adulterar productos

El contrabando de leche es el nuevo negocio del crimen organizado en Guanajuato y por este delito la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad ya realiza labores de inteligencia e investigación.

El pasado 31 de enero, las autoridades de Guanajuato ubicaron un predio en la comunidad de La Calera, en el municipio de Irapuato en donde había un almacén ilegal de leche. En el sitio, el conductor de una pipa y otro individuo fueron sorprendidos extrayendo leche para depositarla en tambos, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el lugar también se hallaron siete tinacos con capacidad para 200 mil litros cada uno, 20 tambos de 200 litros, pipas y una máquina extractora. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos eran contratados para recolectar leche en zonas rurales y trasladarla a plantas para su envasado y etiquetado.

¿En qué consiste el contrabando de leche?

Según las investigaciones de las autoridades, los conductores de pipas cargados de leche desvían los camiones, “ordeñan” las unidades y la sustituyen con agua y sal para simular el peso original.

¿Cuántos litros de leche se han incautado?

En los últimos ocho meses, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato ha incautado 160 mil 800 litros de leche adulterada y los extrabajadores de la industria lechera estarían detrás de estas operaciones.

¿Qué representa el contrabando de leche para la salud?

El contrabando de este alimento representa un riesgo directo para la salud de la población, ya que consumir leche adulterada podría generar graves problemas digestivos, una intoxicación y hasta causar enfermedades crónicas, según el portal especializado Science Direct.

¿Cuál es la incidencia del contrabando de leche en México?

Según medios locales, Ricardo Villavicencio Contreras, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de Leche (Canilex), señaló que el contrabando de leche es un delito de baja incidencia, pero representa una gran ausencia de seguridad que impacta a toda la cadena de producción.

