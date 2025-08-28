La integridad del estado a prueba, de Fugas inexplicables a “cocaína que se vuelve leche”

El debate político en cualquier país a menudo recurre a tácticas conocidas, como culpar a administraciones pasadas o descalificar a la oposición. Si bien estas estrategias pueden ser efectivas, el gobierno no puede eludir su responsabilidad cuando los fallos ocurren bajo su propio reloj. Hablar del “Gobierno” en este contexto es quedarse corto; la discusión debe centrarse en el estado mexicano en su conjunto.

Recientemente, dos casos han captado la atención pública y no pueden ser atribuidos a presidentes anteriores. Un ciudadano chino, detenido bajo custodia federal, logró fugarse, creando un serio problema de confianza con los Estados Unidos. Y, en un acto que parece sacado de la ficción, varios kilogramos de cocaína decomisada se convirtieron, por arte de magia, en leche Nido. Este tipo de incidentes plantea preguntas fundamentales sobre la integridad y la competencia del estado.

Cuestionando la cadena de custodia y la confianza binacional

La desaparición de un detenido y la inexplicable metamorfosis de la droga son más que simples errores operativos. En un país que busca ganar credibilidad en la lucha contra el narcotráfico, especialmente ante su socio comercial más importante, los Estados Unidos, estos eventos son un golpe directo a cualquier esfuerzo por mostrar control. La cadena de custodia, un pilar fundamental en cualquier sistema de justicia, parece haber fallado de manera estrepitosa. La expectativa es que se den explicaciones claras y contundentes, como lo ha solicitado la presidenta de la República, quien espera que el fiscal aclare lo sucedido en los próximos días.

La Integridad del Gobierno en el Banquillo

Estos dos escándalos no son incidentes aislados; son un reflejo del funcionamiento del gobierno y de su integridad. Cuando se fugan detenidos y la evidencia criminal desaparece o se transforma, la confianza pública se erosiona. El gobierno no puede seguir evadiendo la responsabilidad sobre su propio funcionamiento. Entre chinos que se fugan y cocaína que se convierte en leche, hay demasiadas explicaciones que dar.

