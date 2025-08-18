inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Seguridad
Nota

Condenan a 11 años de prisión a “El Dedos” y “El Yeye” por ataque a Ciro Gómez Leyva

La FGR informó que dos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva fueron sentenciados a prisión por tentativa de homicidio; suman 11 personas sentenciadas.

Ciro Gómez Leyva
Policía CDMX/Especial
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión contra Juan Antonio Cisneros Morales, alias El Dedos o El Dedotes, y Israel Jiménez Ávila, alias El Yeye.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ambos fueron hallados responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva .

Suman 11 personas sentenciadas tras el ataque a Ciro Gómez Leyva

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), la sentencia se emitió tras una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte , donde el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron la participación de los acusados en los hechos.

Con esta resolución, suman 11 personas sentenciadas por su participación en la planeación y ejecución del ataque.

La sentencia llega a casi tres años del ataque en la CDMX

El ataque contra el comunicador ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta blindada en la que viajaba, en calles de la Ciudad de México. El vehículo recibió varios impactos de bala, sin que el periodista resultara herido.

Las investigaciones apuntaron a que los responsables vigilaron a Gómez Leyva durante varios días antes de cometer la agresión.

Llevan a detenidos por ataque a Ciro Gómez Leyva a cárceles

[VIDEO] Los 11 detenidos por el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva fueron trasladados al Reclusorio Norte y al penal Santa Martha Acatitla.

¿Quiénes son los otros sentenciados por el caso de Ciro Gómez Leyva?

La FGR recordó que en junio pasado fue condenado a 12 años de prisión Pedro Gómez Jaramillo, alias Pool, identificado como líder de la célula criminal. En la misma causa, Héctor Martínez Jiménez, alias Bart, recibió una condena de 14 años de prisión.

¿Por qué la FEADLE atrajo el caso de Ciro Gómez Leyva?

La FEADLE ejerció la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al acreditar que el delito buscaba limitar y afectar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión del periodista.

Detenido por ataque contra Ciro Gómez Leyva
También te puede interesar:

Caso Ciro Gómez Leyva: Vinculan a proceso a 11 de los 12 implicados

Esta tarde vincularon a proceso por homicidio calificado a 3 de las12 personas involucradas en la agresión a Ciro Gómez Leyva. Te contamos todos los detalles.

Seguridad
Ver nota

La Fiscalía destacó que continuará con las investigaciones para fincar responsabilidades a los demás involucrados en la asociación delictuosa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Asesinan al empresario y activista Gabriel Hernández en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan al empresario y activista Gabriel Hernández en Reynosa, Tamaulipas

Seguridad
Hernán Bermúdez Requena 2024

Siguen saliendo "trapitos al sol" de Hernán Bermúdez Requena durante su cargo como secretario de seguridad del estado de Tabasco

Seguridad
foto - 2025-07-15T122401.694.jpg

La Fiscalía de Jalisco detuvo al presunto feminicida de Karla, la joven asesinada con arma de fuego en Guadalajara

Seguridad
Seguridad

Aseguran toneladas de droga, laboratorios clandestinos, casi 800 delincuentes y 400 armas de fuego

Seguridad
Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuenta con suspensión provisional para evitar su detención

Seguridad
¿Qué pasó con los agentes de la fiscalía en Chiapas?

Retienen agentes de la fiscalía que presuntamente atropellaron y mataron a abuelito

Seguridad