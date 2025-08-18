Condenan a 11 años de prisión a “El Dedos” y “El Yeye” por ataque a Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión contra Juan Antonio Cisneros Morales, alias El Dedos o El Dedotes, y Israel Jiménez Ávila, alias El Yeye.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ambos fueron hallados responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva .

Suman 11 personas sentenciadas tras el ataque a Ciro Gómez Leyva

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), la sentencia se emitió tras una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte , donde el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron la participación de los acusados en los hechos.

🚨#AlertaADN



Un juez federal condenó a 11 años y un mes de prisión a Antonio “N”, alias "El Dedotes", e Israel “N”, alias "El Yeyé", tras declararse culpables de participar en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/zpSUztSOoz — adn40 (@adn40) August 18, 2025

Con esta resolución, suman 11 personas sentenciadas por su participación en la planeación y ejecución del ataque.

La sentencia llega a casi tres años del ataque en la CDMX

El ataque contra el comunicador ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta blindada en la que viajaba, en calles de la Ciudad de México. El vehículo recibió varios impactos de bala, sin que el periodista resultara herido.

Las investigaciones apuntaron a que los responsables vigilaron a Gómez Leyva durante varios días antes de cometer la agresión.

Llevan a detenidos por ataque a Ciro Gómez Leyva a cárceles [VIDEO] Los 11 detenidos por el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva fueron trasladados al Reclusorio Norte y al penal Santa Martha Acatitla.

¿Quiénes son los otros sentenciados por el caso de Ciro Gómez Leyva?

La FGR recordó que en junio pasado fue condenado a 12 años de prisión Pedro Gómez Jaramillo, alias Pool, identificado como líder de la célula criminal. En la misma causa, Héctor Martínez Jiménez, alias Bart, recibió una condena de 14 años de prisión.

¿Por qué la FEADLE atrajo el caso de Ciro Gómez Leyva?

La FEADLE ejerció la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al acreditar que el delito buscaba limitar y afectar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión del periodista.

La Fiscalía destacó que continuará con las investigaciones para fincar responsabilidades a los demás involucrados en la asociación delictuosa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.