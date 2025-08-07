Bloqueos CDMX hoy afectarán con marchas, concentraciones y eventos 10 alcaldías
Los bloqueos en CDMX hoy afectarán a 10 alcaldías con marchas, protestas y eventos; te decimos los horarios, zonas afectadas y alternativas viales.
Las alcaldías donde se presentarán bloqueos o manifestaciones este 7 de agosto de 2025 son: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tláhuac.
¿Qué vialidades estarán afectadas por los bloqueos y concentraciones?
Entre las avenidas más propensas a bloqueos se encuentran:
- Circuito Interior y Calzada de los Misterios, en GAM
- Presidente Masaryk y Ejército Nacional, en Polanco
- Insurgentes Sur, en Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Calzada del Hueso, en Coyoacán
- Reforma, en Cuauhtémoc
- Eje 1 Norte e Insurgentes Norte, en Buenavista
- Aeropuerto Internacional de la CDMX, en Venustiano Carranza
Además, las inmediaciones del Reclusorio Oriente, Frontón México, Auditorio Nacional y el Teatro Telcel podrían presentar congestionamiento vehicular.
¿Cuáles son los horarios de las movilizaciones sociales y eventos?
Las actividades comenzarán desde las 07:00 horas y se extenderán hasta las 22:00 horas. Algunas de las principales convocatorias son:
- A las 07:00 horas, protesta de vecinos en Gustavo A. Madero
- A las 10:00 horas, manifestaciones de ahorradores defraudados en Miguel Hidalgo
- A las 12:00 horas, protestas de colectivos eléctricos en Cuauhtémoc
- A las 18:50 horas, llegada de seguidores del Club América en el AICM
- A las 20:30 horas, eventos masivos como “El Rey León” y “Entre Cómplices Tour”
¿Quiénes protestan hoy y qué exigen?
Los bloqueos CDMX hoy son encabezados por:
- Vecinos de Vallejo, quienes exigen reubicar a migrantes
- Ahorradores defraudados de SOFIPO CAME, exigen devolución de inversiones
- Colectivos universitarios de la UAM contra desalojos y destrucción de huertos
- Grupos animalistas, exigen atención a denuncias por maltrato
- Transportistas, demandan ajuste en tarifas
También se manifiestan colectivos feministas, ambientalistas, vecinos inconformes por obras y familiares de víctimas de accidentes.
¿Qué eventos están programados hoy en la CDMX?
Además de las movilizaciones, habrá múltiples eventos culturales y artísticos que podrían afectar la movilidad:
- Musicales como “Malinche”, “El Rey León” y “Amazon Music Live”
- Rodadas ciclistas como “Nocturna Reta Basket” y “Rodadores de Papantla”
- Eventos masivos como CowParade y el Festival del Nopal sobre Paseo de la Reforma
¿Qué alternativas viales hay para evitar los bloqueos?
Las autoridades recomiendan evitar las zonas mencionadas y optar por vías alternas como:
- Periférico, Eje Central, Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán
- Utilizar transporte público: Metro, Metrobús y Trolebús
- Consultar actualizaciones en tiempo real a través del C5 CDMX o SSC
