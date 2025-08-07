Bloqueos CDMX hoy afectarán con marchas, concentraciones y eventos 10 alcaldías

Los bloqueos CDMX hoy impactarán a 10 alcaldías con más de 30 movilizaciones sociales, marchas, rodadas y eventos. Te contamos qué zonas estarán afectadas, qué grupos están inconformes y qué piden, así como las alternativas viales para evitar el caos vehicular.

Las alcaldías donde se presentarán bloqueos o manifestaciones este 7 de agosto de 2025 son: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tláhuac.

¿Qué vialidades estarán afectadas por los bloqueos y concentraciones?

Entre las avenidas más propensas a bloqueos se encuentran:



Circuito Interior y Calzada de los Misterios, en GAM

Presidente Masaryk y Ejército Nacional, en Polanco

Insurgentes Sur, en Cuauhtémoc y Benito Juárez

Calzada del Hueso, en Coyoacán

Reforma, en Cuauhtémoc

Eje 1 Norte e Insurgentes Norte, en Buenavista

Aeropuerto Internacional de la CDMX, en Venustiano Carranza

Además, las inmediaciones del Reclusorio Oriente, Frontón México, Auditorio Nacional y el Teatro Telcel podrían presentar congestionamiento vehicular.

¿Cuáles son los horarios de las movilizaciones sociales y eventos?

Las actividades comenzarán desde las 07:00 horas y se extenderán hasta las 22:00 horas. Algunas de las principales convocatorias son:



A las 07:00 horas, protesta de vecinos en Gustavo A. Madero

A las 10:00 horas, manifestaciones de ahorradores defraudados en Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas, protestas de colectivos eléctricos en Cuauhtémoc

A las 18:50 horas, llegada de seguidores del Club América en el AICM

A las 20:30 horas, eventos masivos como “El Rey León” y “Entre Cómplices Tour”

¿Quiénes protestan hoy y qué exigen?

Los bloqueos CDMX hoy son encabezados por:



Vecinos de Vallejo, quienes exigen reubicar a migrantes

Ahorradores defraudados de SOFIPO CAME, exigen devolución de inversiones

Colectivos universitarios de la UAM contra desalojos y destrucción de huertos

Grupos animalistas, exigen atención a denuncias por maltrato

Transportistas, demandan ajuste en tarifas

También se manifiestan colectivos feministas, ambientalistas, vecinos inconformes por obras y familiares de víctimas de accidentes.

¿Qué eventos están programados hoy en la CDMX?

Además de las movilizaciones, habrá múltiples eventos culturales y artísticos que podrían afectar la movilidad:



Musicales como “Malinche”, “El Rey León” y “Amazon Music Live”

Rodadas ciclistas como “Nocturna Reta Basket” y “Rodadores de Papantla”

y Eventos masivos como CowParade y el Festival del Nopal sobre Paseo de la Reforma

¿Qué alternativas viales hay para evitar los bloqueos?

Las autoridades recomiendan evitar las zonas mencionadas y optar por vías alternas como:



Periférico, Eje Central, Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán

Utilizar transporte público: Metro, Metrobús y Trolebús

Consultar actualizaciones en tiempo real a través del C5 CDMX o SSC

