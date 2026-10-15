Lista de lagos contaminados con la ameba “comecerebros” en Mérida

Los Servicios de Salud de Yucatán confirmaron que en seis cuerpos de agua se detectó la ameba “comecerebros” por lo que se implementaron medidas para reducir los riesgos a la población.

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¿Qué lagos están contaminados con la ameba “comecerebros”?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, seis de los nueve lagos artificiales que fueron analizados dieron positivo a la presencia de la ameba “comecerebros” y como medida preventiva se ha restringido el acceso a estos espacios:

Lago de Plaza La Isla

Lago Oriente del complejo Cabo Norte

Lago Principal del complejo Cabo Norte

Lago del Zoológico del Centenario

Lago del Gran Parque La Plancha

Lago del Parque Ecológico del Poniente

Los responsables de los lagos afectados tendrán que realizar labores de saneamiento con especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Los únicos lagos que no registraron la presencia de esta ameba fueron:

Lago Central de Cabo Norte

Acuaparque

Lago del Zoológico Animaya

¿Qué es la ameba comecerebros y cómo se transmite?

En septiembre un hombre que trabajaba como instructor en el Lago de Plaza La Isla falleció por la ameba comecerebros y por ello se realizó un análisis de agua en el lago.

Este microorganismo habita en el suelo y en aguas dulces templadas como lagos, ríos o estanques y puede ingresar por la nariz y llegar al cerebro provocando meningoencefalitis amebiana primaria, es una enfermedad poco frecuente pero su tasa de mortalidad es elevada.

La vía de infección es cuando el agua contaminada con la ameba entra por las fosas nasales y empiezan síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

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