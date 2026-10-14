La temporada de frío trae consigo un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, por lo que las autoridades sanitarias pusieron en marcha una nueva campaña de vacunación en México.

La jornada contempla dosis gratuitas para proteger a la población y reducir el riesgo de complicaciones, pero no todas las vacunas están dirigidas a los mismos grupos de edad ni se aplican bajo los mismos criterios.

Por eso, antes de acudir a un centro de salud, conviene conocer qué personas tienen prioridad, cuáles son los biológicos disponibles y cómo localizar el módulo más cercano.

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¿Quiénes deben vacunarse durante la temporada invernal 2026-2027?

La Secretaría de Salud estableció grupos prioritarios para la campaña de vacunación invernal, principalmente personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por enfermedades respiratorias.

Entre ellos se encuentran:

- Niñas y niños menores de cinco años: para recibir las dosis que correspondan a su edad, especialmente contra la influenza.

- Personas de 60 años o más: por el mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas con infecciones respiratorias.

- Personas de cinco a 59 años con enfermedades crónicas: particularmente quienes tienen condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

- Mujeres embarazadas: para recibir las vacunas indicadas durante la gestación.

- Personal de salud: por su exposición laboral a enfermedades infecciosas.

Las vacunas que corresponden a cada persona dependen de su edad, condición de salud, antecedentes de vacunación y los lineamientos de cada biológico.

Por ello, el personal sanitario debe revisar qué dosis necesita cada paciente.

¿Qué vacunas aplican gratis en México durante el invierno?

La Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 contempla cuatro vacunas para prevenir enfermedades respiratorias y reducir el riesgo de complicaciones.

- Influenza estacional: ayuda a prevenir complicaciones relacionadas con la influenza.

- COVID-19: busca reducir el riesgo de enfermedad grave en los grupos a los que corresponde la vacuna.

- Neumococo: protege contra enfermedades causadas por esta bacteria, que pueden incluir neumonía y otras infecciones graves.

- Virus sincicial respiratorio (VSR): se incorpora para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de brindar protección a sus bebés desde el nacimiento.

¿Dónde vacunarse gratis contra la influenza y COVID-19?

Las personas interesadas pueden acudir a las unidades médicas de las instituciones públicas que participan en la campaña, entre ellas la Secretaría de Salud, el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, de acuerdo con la disponibilidad de cada sede.

Para localizar el punto de vacunación más cercano, puedes ingresar al sitio oficial: Consulta los módulos de vacunación en México

También puedes llamar al 079 para solicitar orientación sobre dónde acudir; antes de trasladarte, conviene verificar qué vacunas están disponibles en la unidad elegida.

¿Hasta cuándo estará disponible la campaña de vacunación invernal?

La jornada nacional comenzó el 12 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La dependencia estableció como meta aplicar más de 50 millones de dosis contra influenza estacional y COVID-19 durante la temporada, además de las vacunas contra neumococo y VSR que correspondan a los grupos establecidos.

Las autoridades recomiendan revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a una unidad médica para conocer si hay dosis pendientes y cuáles corresponden según la edad y las condiciones de cada persona.

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