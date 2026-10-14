Muere adolescente por picadura de garrapata; SSa comparte medidas de prevención de rickettsiosis

Una adolescente de 15 años murió de ricketssia y un menor de 9 años se encuentra hospitalizado por la misma razón, esto luego de haber sido picados por una garrapata, por lo que la Secretaría de Salud emitió algunas recomendaciones de prevención.

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¿Cómo protegerse de la picadura de garrapatas?

Las autoridades exhortaron a la población a mantener a sus mascotas desparasitadas y revisar espacios de convivencia para prevenir la presencia de garrapatas ya que la rickettsiosis es una enfermedad transmitida por la picadura de garrapata.

Algunos de los síntomas son:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares en articulaciones

Malestar general

Erupción cutánea

Nauseas

Vómitos

La rickettsiosis puede confundirse al inicio con un cuadro gripal común.

Muere joven por picadura de garrapata

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, la joven de 15 años falleció debido a complicaciones graves pues la enfermedad pasó desapercibida. En cuanto al caso del niño de 9 años, las autoridades han informado que permanece hospitalizado y se encuentra en terapia intensiva. Por eso se hace un llamado para que ante cualquier sospecha de picadura de garrapata acudan de inmediato a recibir atención médica.

En México, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico, se tienen confirmados 593 casos; en primer lugar se encuentra Chihuahua con 144 casos, Baja California con 134 casos, Sonora con 129 casos, Coahuila con 64 casos, Nuevo León con 47 casos y Sinaloa con 34 casos.

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