El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes; aunque en muchos casos el organismo logra eliminarlo por sí solo, algunos tipos del virus pueden permanecer durante años y provocar cambios en las células que, con el tiempo, pueden convertirse en cáncer cervicouterino.

Para prevenir estas infecciones, México realizará una nueva campaña de vacunación contra el VPH, dirigida a niñas, niños y otros grupos prioritarios; de acuerdo con los lineamientos publicados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), la jornada contempla distintas poblaciones que podrán acceder a la vacuna.

Pero ¿cuándo comienza la campaña, quiénes pueden vacunarse y dónde deben acudir las familias? En adn Noticias te explicamos las fechas, los grupos contemplados y cómo consultar los detalles para recibir la dosis.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo comienza la campaña de vacunación contra el VPH 2026?

La Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2026 está programada del 12 de octubre de 2026 al 9 de julio de 2027, de acuerdo con los lineamientos publicados por el CENSIA.

La estrategia busca avanzar en la vacunación de la población prioritaria y reducir las oportunidades perdidas de recibir la dosis; para ello, las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud coordinarán sus acciones durante el periodo establecido.

Las fechas y los objetivos de la campaña pueden consultarse en el documento oficial de Lineamientos Generales de Vacunación contra el VPH 2026.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el VPH en 2026?

La campaña contempla varios grupos prioritarios; entre ellos se encuentran:

Niñas y niños que cursan quinto grado de primaria, sin importar su edad.

Niñas y niños de 11 años que no asisten a la escuela.

Personas de 11 a 49 años que viven con VIH.

Niñas y adolescentes de 9 a 19 años que reciben atención dentro del protocolo por violación sexual.

Adolescentes mujeres de 12 a 16 años que no tengan antecedente de vacunación contra el VPH.

Estos grupos corresponden a los criterios señalados en los lineamientos de la campaña; si una persona considera que puede recibir la vacuna, lo recomendable es consultar con su unidad médica para confirmar si cumple los requisitos y qué procedimiento debe seguir.

¿Dónde se aplicará la vacuna contra el VPH?

La campaña contempla la participación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, por lo que la forma de recibir la vacuna dependerá del grupo al que pertenezca cada persona.

En el caso de las niñas y los niños que cursan quinto grado de primaria, la vacunación puede organizarse mediante brigadas en las escuelas participantes.

Madres, padres y tutores deben estar atentos a los avisos de las autoridades escolares y entregar el consentimiento informado cuando corresponda.

Para las personas que no forman parte de una comunidad escolar, así como para quienes viven con VIH o pertenecen a otro grupo prioritario, se recomienda acudir o comunicarse con su unidad de salud para preguntar si cuenta con la vacuna, cuáles son los horarios de atención y qué documentos necesitan presentar.

El portal oficial del CENSIA permite consultar los lineamientos y el formato de consentimiento informado de la campaña.

La disponibilidad de dosis y las modalidades de aplicación deben confirmarse directamente con la institución correspondiente.

¿Qué deben hacer las familias para vacunar a sus hijos?

Si tu hija o hijo cursa quinto grado de primaria, revisa los avisos de la escuela para saber cuándo se realizará la jornada de vacunación.

También es importante leer y entregar el consentimiento informado cuando lo soliciten las autoridades responsables.

Si no está escolarizado o pertenece a otro grupo prioritario, puedes consultar en la unidad de salud más cercana si cumple los criterios para recibir la dosis durante esta campaña.

Antes de acudir, pregunta si necesitas presentar algún documento y confirma que haya disponibilidad de vacunas; así podrás evitar traslados innecesarios y conocer el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra el VPH puede prevenir los cánceres asociados con los tipos del virus incluidos en las vacunas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.