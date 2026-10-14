El peligroso virus que te pone en riesgo de padecer cáncer de cuello y cabeza

El cáncer de cabeza y cuello ya es el sexto tipo de cáncer con mayor incidencia en el mundo. Sin embargo, un estudio reveló un nuevo factor de riesgo importante para padecer esta terrible enfermedad: el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Esto se debe a que van en aumento los casos de cáncer de orofaringe asociados a este peligroso virus. Te contamos cuáles son los síntomas de alerta del cáncer de cabeza y cuello.

Detectan que el VPH es un factor de riesgo para padecer cáncer de cabeza y cuello

El Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente el tipo 16, está consolidado como un factor de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello.

Su incidencia ha ido creciendo a manera que las personas han cambiado sus comportamientos sexuales. Actualmente, el sexo oral ya es el principal factor de riesgo del cáncer de garganta, según el Instituto Nacional del Cáncer y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El vínculo entre el VPH y el cáncer de cabeza y cuello se manifiesta principalmente en el cáncer de orofaringe, el cual afecta la garganta, la base de la lengua y las amígdalas.

Síntomas de cáncer de cuello y cabeza

Los síntomas del cáncer de cabeza y cuello dependen de la zona donde se origine. Sin embargo, los síntomas más comunes son:

Síntomas en la boca y la garganta

Un bulto en el cuello : Se puede sentir a través de la piel y, por lo general, no causa dolor

: Se puede sentir a través de la piel y, por lo general, no causa dolor Úlceras o llagas : Llagas en la boca, las encías, la lengua o la garganta que no sanan

: Llagas en la boca, las encías, la lengua o la garganta que no sanan Dolor al tragar : Dificultad o molestia persistente al pasar los alimentos o líquidos

: Dificultad o molestia persistente al pasar los alimentos o líquidos Cambios en la voz : Ronquedad o carraspera que no desaparece.

: Ronquedad o carraspera que no desaparece. Tos con sangre

Dientes flojos sin causa aparente

Síntomas en la nariz

Congestión nasal que no desaparece o afecta un solo lado

que no desaparece o afecta un solo lado Sangrados nasales frecuentes

frecuentes Otros síntomas son: dolor de oído, una llaga en la piel, pérdida de peso

¿Es curable el cáncer de cabeza y cuello?

El cáncer de cabeza y cuello puede ser de los más agresivos si no se le detecta a tiempo; sin embargo, en sus etapas tempranas es potencialmente curable. Los tumores localizados en etapas iniciales suelen tratarse utilizando únicamente cirugía o radioterapia exclusiva.

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