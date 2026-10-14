Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Balacera en tianguis de Iztapalapa: Reportan víctimas tras ataque en Santa Martha Acatitla
/Salud/Nota

El peligroso virus que te pone en riesgo de padecer cáncer de cuello y cabeza

Los casos de cáncer de cabeza y cuello han ido aumentando, aunque ya representaban el sexto tipo de cáncer con mayor incidencia en el mundo.

2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

El cáncer de cabeza y cuello ya es el sexto tipo de cáncer con mayor incidencia en el mundo. Sin embargo, un estudio reveló un nuevo factor de riesgo importante para padecer esta terrible enfermedad: el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Esto se debe a que van en aumento los casos de cáncer de orofaringe asociados a este peligroso virus. Te contamos cuáles son los síntomas de alerta del cáncer de cabeza y cuello.

Detectan que el VPH es un factor de riesgo para padecer cáncer de cabeza y cuello

El Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente el tipo 16, está consolidado como un factor de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello.

Su incidencia ha ido creciendo a manera que las personas han cambiado sus comportamientos sexuales. Actualmente, el sexo oral ya es el principal factor de riesgo del cáncer de garganta, según el Instituto Nacional del Cáncer y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El vínculo entre el VPH y el cáncer de cabeza y cuello se manifiesta principalmente en el cáncer de orofaringe, el cual afecta la garganta, la base de la lengua y las amígdalas.

Síntomas de cáncer de cuello y cabeza

Los síntomas del cáncer de cabeza y cuello dependen de la zona donde se origine. Sin embargo, los síntomas más comunes son:

Síntomas en la boca y la garganta

  • Un bulto en el cuello: Se puede sentir a través de la piel y, por lo general, no causa dolor
  • Úlceras o llagas: Llagas en la boca, las encías, la lengua o la garganta que no sanan
  • Dolor al tragar: Dificultad o molestia persistente al pasar los alimentos o líquidos
  • Cambios en la voz: Ronquedad o carraspera que no desaparece.
  • Tos con sangre
  • Dientes flojos sin causa aparente

Síntomas en la nariz

  • Congestión nasal que no desaparece o afecta un solo lado
  • Sangrados nasales frecuentes
  • Otros síntomas son: dolor de oído, una llaga en la piel, pérdida de peso

¿Es curable el cáncer de cabeza y cuello?

El cáncer de cabeza y cuello puede ser de los más agresivos si no se le detecta a tiempo; sin embargo, en sus etapas tempranas es potencialmente curable. Los tumores localizados en etapas iniciales suelen tratarse utilizando únicamente cirugía o radioterapia exclusiva.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Crisis en el Sector Salud del IMSS

Crisis en el Sector Salud del IMSS

Desde el 1 de octubre, los trabajadores realizan marchas pacíficas exigiendo principalmente mejores condiciones laborales: abastecimiento de insumos y medicamentos en hospitales y clínicas.

Síntomas y cómo prevenir infartos

Síntomas y cómo prevenir infartos

Un infarto puede ocurrir en cualquier momento. Ante la sospecha de uno, los principales síntomas a identificar son dolor en el pecho irradiado hacia los brazos, sudoración y palidez.