CDMX entre los primeros lugares de la epidemia del VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) como uno de los mayores problemas para la salud pública mundial y desgraciadamente la Ciudad de México (CDMX) está en la lista de las entidades con mayor número de casos en México.

De acuerdo con el Informe Histórico de VIH 2025, en el país hay aproximadamente 187 mil 596 personas que padecen este virus y la CDMX, al igual que el Estado de México (Edomex) concentran el mayor número de pacientes.

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¿Cuántos casos de VIH hay en CDMX?

La Ciudad de México ocupa el lugar número 2 en la lista del total de estados, al contabilizar 16 mil 145 casos de VIH. Los años críticos fueron 2016, 2015, 2018 y 2022, al superar los mil 300 casos.

2016: 2 mil 009 casos

2018: 1 mil 687 casos

2015: 1 mil 661 casos

2022: 1 mil 357 casos

El Estado de México (Edomex) ocupa el lugar número uno, al registrar 21 mil 083. El tercer lugar lo tiene Tlaxcala al sumar 15 mil 642 casos.

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