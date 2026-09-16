Científicos descubren cómo podría regenerarse un riñón enfermo y recuperar su función

Un descubrimiento científico podría abrir una nueva vía para tratar el daño renal; investigadores encontraron que bloquear una proteína llamada interleucina-11 (IL-11) puede favorecer la regeneración del tejido renal y recuperar parte de la función perdida en un riñón enfermo.

El hallazgo fue desarrollado por investigadores de Duke-NUS Medical School, el National Heart Centre Singapore y colaboradores de Alemania, Los resultados, publicados en Nature Communications, mostraron que la inhibición de IL-11 permitió activar mecanismos de reparación en modelos experimentales de enfermedad renal.

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¿Qué hace la interleucina-11 en un riñón enfermo?

Cuando un riñón sufre una lesión, las células epiteliales tubulares pueden producir IL-11. Esta proteína desencadena una serie de señales relacionadas con inflamación, fibrosis y pérdida de función renal.

En modelos de ratón, los investigadores utilizaron anticuerpos capaces de neutralizar IL-11. El bloqueo de este señal permitió que células del tejido renal volvieran a proliferar, redujo la fibrosis y favoreció la recuperación de la masa y función del órgano.

El trabajo resulta especialmente llamativo porque los investigadores observaron efectos incluso en modelos con enfermedad renal crónica ya establecida, algo que apunta hacia una posible estrategia de medicina regenerativa.

¿Existe un tratamiento para regenerar un riñón enfermo?

Aún no, pero este punto es fundamental, ya que los resultados que demostraron regeneración renal corresponden principalmente a modelos preclínicos, por lo que no significa que actualmente exista un medicamento capaz de regenerar los riñones de una persona.

La investigación, sin embargo, identifica a IL-11 como una posible diana terapéutica para futuras terapias contra enfermedades renales. Estudios posteriores continúan explorando diferentes formas de bloquear este vía.

El desafío ahora será determinar si estos resultados pueden trasladarse de los modelos experimentales a tratamientos seguros y eficaces en seres humanos. ¿Podría la medicina regenerativa cambiar algún día la forma en que se trata la enfermedad renal crónica?

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