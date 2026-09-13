¿Te gusta comer pescado crudo? Aguas, porque en una especie se encontraron parásitos que pueden afectar la salud, de acuerdo con los especialistas y la mala noticia es que se trata de uno de los alimentos más consumidos.

Investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, analizaron 53 ejemplares de Katsuwonus pelamis, mejor conocido como atún listado, y que se considera el favorito de muchos, y descubrieron que el 96% tenía dos tipos de parásitos.

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¿Qué parásitos se encontraron en el atún?

El estudio, publicado en el Ocean and Coastal Research, menciona que los atunes fueron capturados en 2019 y 2021 y tan solo en las tres zonas más afectadas de su organismo se encontraron más de mil 400 parásitos.

Los parásitos se encontraron en las siguientes partes:

Intestino: 596 parásitos

Tejido muscular: 441 (la que se suele comer)

Estómago: 408 parásitos

¿Qué áreas del pescado permanecieron limpias de parásitos?

El corazón y el riñón fueron las únicas áreas que no resultaron perjudicadas por los parásitos, de acuerdo con el estudio.

¿Qué tipos de parásitos se hallaron en el atún?

Los dos tipos de parásitos que se encontraron fueron

Anisakis : Es un gusano nematodo, que afecta principalmente al bacalao, sardina, salmón o jurel. Puede llegar a medir 2 cm de longitud.

: Es un gusano nematodo, que afecta principalmente al bacalao, sardina, salmón o jurel. Puede llegar a medir 2 cm de longitud. Trypanorhyncha: Son parásitos y su transmisión se produce entre los hospedadores.

¿Qué daños a la salud puede provocar comer atún con parásitos?

Aunque los parásitos representan un riesgo sanitario, estos no significan una emergencia, ya que de acuerdo con los especialistas, hasta cierto punto son necesarios y considerados importantes para que haya un ecosistema sano.

Sin embargo, los investigadores recomiendan cocinar el pescado para reducir la posibilidad de sufurir enfermedades.

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