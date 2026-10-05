¿Estás triste y no se te pasa? 6 síntomas de una tristeza crónica

¿Te sientes triste la mayor parte del tiempo y no logras disfrutar plenamente tu vida? Te has preguntado: ¿desde hace cuánto tiempo está ocurriendo esto? Estar triste no es un estado de ánimo que debas de normalizar, porque podrías estar padeciendo distimia.

La distimia es un trastorno depresivo persistente. Si esto te ha estado ocurriendo en el último año, es importante que le pongas atención a tu salud mental.

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¿Qué es la tristeza crónica?

De acuerdo con especialistas, la tristeza crónica es el término coloquial con el que se suele describir al trastorno depresivo persistente o distimia. Se trata de una forma de depresión de larga duración en la que el estado de ánimo deprimido, la melancolía y el cansancio están presentes la mayor parte del día durante al menos dos años en adultos o un año en niños y adolescentes.

A diferencia de un episodio de depresión mayor, la distimia tiene síntomas menos severos, pero que duran por tanto tiempo que las personas que la padecen llegan a creer incluso que ese estado de ánimo que parece una “nube gris constante” es parte de su personalidad.

¿Cómo saber si estás en una depresión? Síntomas de distimia

Si la tristeza es un estado de ánimo habitual para ti, es importante que pongas atención en los síntomas que pueden estar revelando que padeces distimia. Por ejemplo:

Baja autoestima y autocrítica severa

y autocrítica severa Fatiga crónica o falta extrema de energía

o falta extrema de energía Alteraciones del sueño (insomnio o dormir en exceso)

(insomnio o dormir en exceso) Cambios en el apetito (comer muy poco o comer de más)

(comer muy poco o comer de más) Dificultad para concentrarse y tomar decisiones cotidianas

y tomar decisiones cotidianas Sentimientos de desesperanza respecto al futuro

Si estás sufriendo alguno o varios de estos síntomas de distimia o trsiteza crónica es importante que consideres que el tratamiento temprano es fundamental para recuperar tu calidad de vida de manera permanente. Expertos de la UNAM recomiendan la terapia cognitivo conductual, intervenciones basadas en mindfulness, psicoterapias de tercera generación y el uso controlado de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo que pueden ayudar a regular el desbalance químico.

Recuerda siempre que no estás solo, no estás sola. Es de valientes pedir apoyo y tejer redes de apoyo para poder hablar del tema.

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