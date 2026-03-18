La semilla que reemplazará al café por su sabor tostado y achocolatado, ausencia de cafeína y beneficios nutricionales

El capomo se posiciona como una alternativa natural al café en México y otras regiones de Mesoamérica, gracias a su sabor tostado y ligeramente achocolatado. Esta semilla, utilizada desde tiempos prehispánicos, vuelve a ganar popularidad entre quienes buscan opciones más saludables y libres de estimulantes.

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En un contexto donde crece el interés por alimentos funcionales, el capomo destaca por su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina. Su consumo se ha extendido por sus beneficios y por ser una bebida apta para todas las edades.

¿Qué es el capomo?

El capomo proviene del árbol Brosimum alicastrum, originario de México. Sus semillas se recolectan, tuestan y muelen para preparar una bebida caliente similar al café. Durante siglos, fue clave en la alimentación de culturas como la maya.

Su relevancia radica en su resistencia y capacidad de almacenamiento. Expertos destacan que podría volver a ser un recurso estratégico frente a crisis alimentarias y cambios climáticos.

¿Por qué se usa como sustituto de café?

El capomo ofrece un sabor y aroma comparables al café, pero sin cafeína ni teobromina. Esto lo convierte en una opción ideal para personas sensibles a los estimulantes.

Además, no provoca ansiedad ni insomnio. Su consumo permite mantener una rutina de bebida caliente sin efectos secundarios negativos.

¿Cómo prepararlo?

El capomo se puede consumir de distintas formas:



Como bebida tipo café, infusionado en agua caliente

En atole con leche y miel

Como harina para panes o tortillas sin gluten

Su preparación es sencilla y no requiere equipos especiales. Esto facilita su integración en la vida diaria.

Beneficios para la salud y su valor nutricional

El capomo destaca por su riqueza en nutrientes esenciales:



Alto contenido de proteína

Rico en fibra, vitaminas y minerales

Contiene triptófano que favorece el descanso

También aporta beneficios como:



Regulación de glucosa

Efecto antiinflamatorio

Energía sostenida sin nerviosismo

Especialistas consideran que su consumo podría crecer como parte de dietas saludables y sostenibles.