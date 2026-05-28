Aumenta 359% los casos de dengue en EUA

El dengue es una de las enfermedades más temidas alrededor del mundo, debido a su nivel de contagio ya que sólo basta con que un mosquito tenga el virus para que pase al humano (aunque este no lo pueda pasar a otro humano), es por eso que el aumento de casos mantiene en alerta a Estados Unidos (EUA).

De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2024 se registró un aumento del 359% de los casos, esto respecto al promedio anual registrado entre 2010 y 2023.

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¿Por qué aumentaron los casos de dengue en EUA?

Las autoridades sanitarias estadunidense mencionaron que en 2024 se presentaron tres mil 798 casos, de los cuales el 97.2% de los casos estuvieron relacionados con viajeros, mientras que sólo el 2.8% fueron de transmisión local.

Asimismo, atribuyen el aumento de casos a mayor circulación del virus en América Latina y el Caribe, incremento de viajes internacionales (tras concluir la pandemia por COVID-19), así como a la expansión del mosquito Aedes Aegypt debido a los cambios climáticos.

Los lugares donde más casos se han presentado en EUA son Florida, Nueva York, Puerto Rico y Samoa Americana.

Países con mayor contagio de dengue, según la CDC

La organización estadunidense alertó aumento de contagios en los siguientes países:

Afganistán

Bangladesh

Bolivia

Colombia

Cuba

Guyana

Islas Cook

Maldivas

Mali

Mauritania

Nueva Caledonia

Pakistán

Samoa

Sudán

Timor Occidental

Vietnam

¿Quiénes fueron las personas que más se contagiaron de dengue en EUA?

Finalmente, la CDC informó que existe un patrón entre los contagios en EUA, ya que el 21.8% de los casos fueron en pacientes de 50 a 59 años, mientras que el 16% fueron en adultos de entre 40 y 49 años; no obstante, más de la mitad fueron contagios en mujeres.

Otra característica importante es que los tres mil 798 casos, dos mil 185 fueron en pacientes que se identificaron como latinos.

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