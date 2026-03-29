Dengue provoca muertes en México; revelan estados más afectados y el mes más peligroso

¿Vives en una zona de riesgo? El dengue en México encendió las alertas en este 2026, pues autoridades sanitarias confirmaron al menos dos muertes y más de mil casos en el país, en medio del inicio de la temporada de calor, cuando el mosquito transmisor se reproduce con mayor facilidad.

De acuerdo con datos oficiales de salud, en la última semana se registraron 1,241 contagios de dengue en México, luego de que se acumularon 73 nuevos contagios. Se trata de una cifra que preocupa por su incremento temprano en el año. Las defunciones corresponden a casos graves, lo que refuerza el llamado a la prevención, especialmente en estados donde el clima favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

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¿Cuándo es la temporada de dengue en México?

La temporada de dengue en México suele intensificarse entre marzo y junio con un pico en abril, durante la época de lluvias.

Este 2026, los casos comenzaron a repuntar antes de lo esperado, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de salud. El aumento de temperaturas y la acumulación de agua estancada crean el ambiente ideal para la reproducción del mosquito, principal transmisor de esta enfermedad.

Expertos en epidemiología advierten que el riesgo puede extenderse si no se refuerzan las medidas de prevención desde ahora.

Sin prevención, el mosquito transmisor del dengue y chikungunya no se detiene. 🦟



Actúa desde casa y elimina posibles criaderos. pic.twitter.com/idBsXfFZSZ — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) March 30, 2026

¿Dónde hay dengue en México?

De acuerdo al Panorama Epidemiológico del dengue, los estados más afectados durante la semana epidemiológica número 11 son los siguientes:

Sonora: 291 casos

Sinaloa: 227 casos

Tabasco: 218 casos

Veracruz: 189 casos

Baja California Sur: 67 casos

Estas regiones reportan la mayor incidencia debido a sus condiciones climáticas, aunque ninguna entidad está completamente libre de riesgo, especialmente durante la temporada de calor. Las autoridades sanitarias señalaron que de los 1,241 casos, 706 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

En cuanto a las muertes por dengue, las entidades afectadas son: Veracruz y Oaxaca.

¿Cuáles son 5 síntomas del dengue?

Detectar a tiempo los síntomas del dengue puede hacer la diferencia. Los principales signos de alerta son:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza, principalmente en la frente

Dolor detrás de los ojos

Dolores musculares y articulares

Náuseas o vómito

Erupciones en la piel

Cansancio extremo e insomnio

Comezón (prurito)

Pérdida del apetito

Dolor abdominal

En casos más graves, puede presentarse sangrado, lo que indica posible dengue hemorrágico y requiere atención médica inmediata.

Aunque muchas personas se preguntan si el dengue es contagioso, la respuesta es no. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito infectado.

En cuanto al tratamiento del dengue, no existe uno específico, pero se recomienda reposo, hidratación constante y evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios.

El avance del dengue en México durante 2026 es una señal clara de alerta. Con dos muertes confirmadas y miles de contagios, el llamado es a no bajar la guardia: eliminar criaderos de mosquitos, usar repelente y atender cualquier síntoma a tiempo será clave para frenar el impacto de esta enfermedad en los próximos meses.