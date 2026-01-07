inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Diputada de Morena es retenida en la frontera con 800 mil pesos en efectivo

Propósitos de Año Nuevo 2026: El ejercicio lidera los hábitos saludables entre los mexicanos

El ejercicio es el principal propósito de Año Nuevo entre los mexicanos, impulsado por la búsqueda de salud, bienestar y prevención de enfermedades.

Videos,
Salud

Por:  Adriana Juárez Miranda

  • El ejercicio encabeza los propósitos de Año Nuevo en México, por encima de dejar de fumar, ahorrar dinero o mejorar la alimentación, según encuestas de hábitos saludables
  • Los mexicanos priorizan la actividad física, el gimnasio, caminar y el entrenamiento en casa como estrategias para combatir el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo
  • Especialistas en salud recomiendan iniciar rutinas de ejercicio regular para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y problemas de salud mental
  • La adopción del ejercicio como propósito está relacionada con una mayor conciencia sobre bienestar, salud preventiva y calidad de vida tras la pandemia
  • Plataformas digitales, apps de entrenamiento y redes sociales han impulsado la motivación para hacer ejercicio en casa, rutinas guiadas y seguimiento de metas fitness
  • El reto principal sigue siendo la constancia, ya que la mayoría abandona el ejercicio en las primeras ocho semanas del año
Tags relacionados
Salud