Propósitos de Año Nuevo 2026: El ejercicio lidera los hábitos saludables entre los mexicanos
El ejercicio es el principal propósito de Año Nuevo entre los mexicanos, impulsado por la búsqueda de salud, bienestar y prevención de enfermedades.
- El ejercicio encabeza los propósitos de Año Nuevo en México, por encima de dejar de fumar, ahorrar dinero o mejorar la alimentación, según encuestas de hábitos saludables
- Los mexicanos priorizan la actividad física, el gimnasio, caminar y el entrenamiento en casa como estrategias para combatir el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo
- Especialistas en salud recomiendan iniciar rutinas de ejercicio regular para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y problemas de salud mental
- La adopción del ejercicio como propósito está relacionada con una mayor conciencia sobre bienestar, salud preventiva y calidad de vida tras la pandemia
- Plataformas digitales, apps de entrenamiento y redes sociales han impulsado la motivación para hacer ejercicio en casa, rutinas guiadas y seguimiento de metas fitness
- El reto principal sigue siendo la constancia, ya que la mayoría abandona el ejercicio en las primeras ocho semanas del año