El pan es un alimento que forma parte de la cultura y la vida diaria de los mexicanos, pues está presente en prácticamente todas las comidas: desde el acompañamiento ideal para tomar una taza de café por las mañanas, hasta la cena ideal para muchos.

La variedad de pan que existe en nuestro país es tan amplia, que existen algunos tipos que solo se fabrican en épocas especiales, como es el caso del pan de muerto o la rosca de reyes.

Por esto, es fácil caer en la tentación y comer de más, lo que a la larga puede generar un impacto negativo en nuestra salud.

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¿Cuánto pan puedo comer sin impactar negativamente en mi salud?

Consumir pan en exceso puede generar un impacto negativo en la salud de las personas, sobre todo si se consume más pan dulce del recomendable: desde incrementar los niveles de azúcar, que a largo plazo puede detonar en diabetes.

También pueden subir los niveles de carbohidratos, además de desarrollar ciertos trastornos digestivos, sobre todo en personas intolerantes al gluten.

Un estudio realizado en 2024 por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard reveló que el pan dulce puede formar parte de una dieta balanceada, siempre y cuando no se coma en exceso.

El estudio comparó el consumo de una pieza de pan dulce con el consumo de azúcar recomendado, con resultados sumamente sorprendentes:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo de azúcar diario de 25 gramos para mujeres y de 36 gramos para hombres, mientras que, en promedio, una pieza de pan dulce contiene entre 10 a 15 gramos de azúcar.

Esto significa que una sola pieza de pan aporta más de la mitad de azúcar recomendada por la OMS, por lo que un pan diario por día puede ser una opción saludable para comer en el desayuno, en la cena o como postre después de comer.

Opciones para comer pan de manera saludable

Es importante romper con los tabúes alrededor de los alimentos, pues todos pueden disfrutarse en una justa medida. Aquí te presentamos algunas alternativas para no eliminar el pan de manera definitiva de tu dieta diaria.

Si compras pan en supermercados, opta por opciones con mayor cantidad de fibra y la menor cantidad de azúcar posible.

Moderar porciones, ya sea con las porciones sugeridas por expertos, o bien acudir con un nutriólogo para conocer las alternativas ideales para cada persona.

Considerar opciones hechas con harinas integrales o con masa madre.

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