Un adulto mayor de Colorado, Estados Unidos, murió a causa del hantavirus y el caso no se relaciona con el brote registrado en el crucero MV Hondius, cuyos pasajeros ya están en cuarentena estricta por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la agencia Reuters, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado señaló que las autoridades están investigando la fuente de exposición, sin embargo todo indica que no es la cepa Andes.

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¿Qué se sabe de la muerte por Hantavirus?

Según el comunicado de las autoridades, la cepa del hantavirus que causó la muerte en Colorado es ‌habitual en el ⁠estado en esta época del año, pero continuarán con las investigaciones correspondientes para descartar.

¿Cómo es la cepa Andes de Hantavirus?

La cepa Andes es la única variante de Hantavirus que puede transmitirse de persona a persona y de acuerdo con la OMS es muy rara. Su índice de mortalidad oscila entre el 30 y el 60%.

¿Cuáles son los síntomas del Hantavirus Andes?

Los síntomas del Hantavirus Andes son:

Fiebre

Dolores musculares

Dificultad respiratoria grave

Tos seca

Fatiga

Presión arterial baja

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