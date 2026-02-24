Leer y escribir podría frenar el Alzheimer hasta 5 años

Leer y escribir pueden reducir el riesgo de demencia en casi un 40%, según un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista Neurology. La investigación fue realizada por especialistas del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, encabezados por la Dra. Andrea Zammit, quienes analizaron a casi 2.000 adultos mayores sin demencia, con una edad promedio de 80 años.

Durante ocho años de seguimiento, 551 participantes desarrollaron Alzheimer. Los resultados muestran que Leer y escribir, junto con otras actividades intelectuales constantes a lo largo de la vida, se asocian con 38% menos riesgo de Alzheimer y 36% menos deterioro cognitivo leve.

Mantener la mente activa leyendo, escribiendo y aprendiendo cosas nuevas puede reducir considerablemente el riesgo de demencia; ¿Qué dice exactamente el estudio?

El equipo evaluó el nivel de estimulación mental acumulada desde la infancia hasta la vejez. Ajustaron factores como edad, sexo y escolaridad para obtener resultados más precisos.

El hallazgo confirma que la actividad intelectual constante se vincula con menor probabilidad de padecer demencia, aunque no establece causalidad directa. Para expertos, refuerza la importancia de la prevención temprana.

¿Cómo se mide ese "enriquecimiento cognitivo"?

Los científicos analizaron tres etapas:



Infancia

Edad media

Adultez mayor

Consideraron lectura frecuente, acceso a libros, aprendizaje de idiomas, visitas culturales y juegos mentales.

Asignaron una puntuación global. Quienes obtuvieron niveles altos mostraron mejor desempeño cognitivo y menor deterioro. Esto aporta una herramienta útil para evaluar factores protectores.

¿Cuánto tiempo se puede retrasar la aparición?

Las personas con mayor estimulación mental desarrollaron Alzheimer a los 94 años en promedio. El grupo con menor actividad lo presentó a los 88.

La diferencia representa un retraso aproximado de cinco años. En deterioro leve, el aplazamiento alcanzó hasta siete años. El impacto en calidad de vida resulta significativo.

¿Funciona aunque ya haya cambios en el cerebro?

En casi 950 autopsias, los investigadores detectaron que la estimulación no redujo placas cerebrales. Sin embargo, sí se asoció con mejor rendimiento cognitivo.

Esto respalda el concepto de “reserva cognitiva”. El cerebro resiste mejor el daño cuando es estimulado durante décadas.

¿Qué significa esto en la práctica?

Los especialistas recomiendan hábitos simples y constantes:



Leer libros o artículos con frecuencia

Escribir diarios o notas

Aprender un idioma o instrumento

Visitar museos y bibliotecas

Practicar ajedrez o crucigramas

Estos hábitos son accesibles y pueden integrarse a cualquier rutina. La evidencia sugiere que la constancia marca la diferencia en la salud cerebral.