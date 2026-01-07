Estudio revela que el cerebro envejece por ciclos y estas son las edades críticas del deterioro cognitivo

El cerebro humano no envejece de manera constante, sino en etapas con momentos de aceleración. Así lo revela un estudio publicado en diciembre de 2024 en la revista Nature Aging, elaborado por investigadores que analizaron datos del Biobanco del Reino Unido.

El hallazgo identifica tres edades críticas en las que el deterioro del cerebro se intensifica, lo que abre nuevas oportunidades para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia.

¿Qué descubrió el estudio sobre el envejecimiento del cerebro?

Los científicos analizaron resonancias magnéticas de más de 10 mil adultos sanos y muestras de sangre de cerca de 5 mil personas, con edades entre 45 y 82 años. Con ello identificaron 13 proteínas vinculadas al envejecimiento biológico del cerebro.

Entre ellas destaca la Brevican (BCAN), una proteína clave para mantener las conexiones neuronales. Sus niveles disminuyen con la edad y se asocian con mayor riesgo de demencia y deterioro motor.

Las tres edades en las que el deterioro se acelera

El estudio detectó picos de envejecimiento cerebral alrededor de los 57, 70 y 78 años. Cada etapa se relaciona con distintos procesos biológicos como metabolismo, plasticidad neuronal e inflamación.

Estos picos muestran que el deterioro del cerebro ocurre en “olas”, no de forma lineal, lo que permite identificar ventanas específicas para intervención médica y preventiva.

¿Por qué ocurre esta aceleración?

Las proteínas involucradas reflejan inflamación crónica, estrés celular y pérdida de capacidad regenerativa. También influye la degradación de la matriz que sostiene a las neuronas.

Factores como genética, estilo de vida, obesidad y estrés acumulado pueden acelerar este proceso hasta en una década, especialmente en la mediana edad.

¿Qué se puede hacer para proteger el cerebro?

El ejercicio regular, la dieta mediterránea, el control de enfermedades crónicas y la estimulación mental reducen el riesgo de deterioro cognitivo.

Dormir bien, manejar el estrés y evitar el tabaco también ayudan a preservar la salud del cerebro y podrían retrasar los picos de envejecimiento detectados por la ciencia.

