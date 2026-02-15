Niños afectados no solo por el sarampión, también por el virus coxsackie en Sinaloa

Los niños de México no solo atraviesan la emergencia por sarampión, sino también la del virus coxsackie, enfermedad muy contagiosa que provoca llagas dolorosas en la boca y salpullido.

Después de meses en donde el sarampión ha sido el protagonista, el virus coxsackie regresó, ahora a una escuela particular de Los Mochis, Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevo contagio del virus coxsackie

El 14 de febrero, según medios locales, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, confirmó un caso del virus coxsackie. Se trata de un estudiante de una escuela privada, ubicada en la colonia Anáhuac de Los Mochis.

Víctor Manuel Lim Zavala, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, señaló que el virus ocasiona la "famosa enfermedad de manos, pies y boca" y ya se encuentra bajo vigilancia. Sin embargo, no se van a suspender las clases, pues el protocolo establece que el estudiante debe separarse del grupo y ponerse en cuarentena hasta que se cure por completo.

Captan a enfermera que ya no quiso vacunar porque ya casi era su hora de salida

¿Qué medidas se aplicarán para evitar contagios del virus coxsackie?

Para evitar contagios, las autoridades de salud informaron que se aplicarán medidas como limpieza y desinfección del área a la que tuvo el contacto el estudiante.

Otras medidas para evitar contagios son:

Lavarse las menos constantemente

Usar cubiertos individuales

Evitar saludos de beso

Estornudar con el codo del antebrazo



¿Cuáles son los síntomas del virus coxsackie?

Salpullido en las manos y pies que pueden transformarse en ampollas

Llagas en la boca

Fiebre

Dolor de garganta

Malestar general

Falta de apetito

¿A quiénes afecta el virus coxsackie?

El virus coxsackie es común en el verano y otoño, pero está presente todo el año. Afecta principalmente a menores de cinco años y se contagia a través de secreciones de la nariz, saliva, mucosidad y el líquido de las ampollas, es decir que se propaga cada vez que un enfermo estornuda, tose o entra en contacto con objetos contaminados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

