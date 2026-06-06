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La importancia de la temperatura y almacenamiento de la insulina para la salud
Tener bajo un ambiente controlado la insulina puede marcar la diferencia entre un buen tratamiento y complicaciones médicas por la enfermedad.
Metadatos del artículo
Publicado
06/06/2026
🕐
15:04
Por:
Yael Toribio
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