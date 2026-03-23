Pocos saben del virus dormido en el cuerpo y que se despierta a los 50 años

En los últimos años poco se ha escuchado del herpes zóster, enfermedad que es muy parecida al sarampión y la varicela, debido a las erupciones cutáneas, sin embargo, esta suele presentarse en la vida adulta, sobre todo después de los 50 años.

La varicela es una de las enfermedades más comunes durante la niñez e inclusive en la adolescencia, sin embargo, a comparación de otros virus, no desaparece del cuerpo, sino se queda "dormido" en estado latente, esperando a que vuelva a ser reactivado, lo cual deriva en el herpes zóster.

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¿Quiénes pueden tener herpes zóster?

Cualquier persona que haya tenido varicela puede contraer herpes zóster, sin embargo, suele presentarse entre mayores de 50 años, ante el debilitamiento del sistema inmunológico, pues se reduce la capacidad del organismo para protegerse frente a las infecciones.

Esto no quiere decir que no pueda presentarse antes de los 50 años, solo que, de acuerdo con los especialistas, es poco probable.

¿Cuáles son otros factores que detonan el herpes zóster?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que otros factores que pueden incrementar el riesgo de la detonación del herpes zóster son:

Estrés: Los largos periodo de estrés pueden debilitar de manera temporal el sistema inmunitario y desencadenar un brote de herpes zóster

Enfermedades: Algunas afecciones como la diabetes, la nefropatía crónica y la enfermedad pulmonar pueden aumentar el riesgo

Las personas que han pasado por la enfermedad describen el herpes zóster como un dolor que quema por dentro o "ardiente" o punzante.

El dolor "quemante", picazón u hormigueo inicia en un área limitada del cuerpo, con mayor frecuencia en el torso, pero también puede aparecer en la cara. Este padecimiento puede durar varios días.

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