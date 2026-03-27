México reporta más casos de tuberculosis, cifras confirman que es la segunda enfermedad infecciosa en el país

La tuberculosis ocupó el segundo lugar en infecciones en México en 2026, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 10 (del 8 al 14 de marzo). El aumento de casos confirmaron un aumento sostenido en comparación con años anteriores.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El recopilado registró 419 casos nuevos de tuberculosis respiratoria, elevando el total desde el inicio del año a 3,841, una tendencia que supera la mediana histórica y continúa ejerciendo presión sobre el sistema de salud.

¿Qué es la tuberculosis?

Considerada una infección bacteriana, afecta principalmente a los pulmones y su agente causal es el patógeno Mycobacterium tuberculosis. Su importancia radica en que permanece activa a pesar del tratamiento y el diagnóstico tardío aumenta su transmisión.

¿Cómo se transmite?

Se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose o habla sin taparse la boca, pero no se transmite por contacto físico. Sin embargo, facilita su propagación en espacios cerrados, por lo que una buena ventilación y un diagnóstico a tiempo pueden evitar el contagio masivo.

Situación actual en México

El informe detalla 3,841 casos acumulados de tuberculosis respiratoria en 2026, en comparación con los 3,742 casos de 2025. Además la Secretaría de Salud reportó:



Meningitis tuberculosa: 107 casos acumulados

Otras formas de tuberculosis: 766 casos acumulados

Este aumento confirma la tendencia al alza observada entre 2021 y 2025.

Panorama mundial

La tuberculosis sigue siendo una de las infecciones más mortales no solo en México, también en el mundo:



Más de 1.23 millones de muertes al año

Más de 29,000 nuevas infecciones al día

Un aumento del 20% en América desde 2015

Las organizaciones advierten sobre la persistencia de la enfermedad infecciosa como una amenaza global.

Síntomas de la tuberculosis

Los síntomas más comunes son:



Tos persistente durante más de 3 semanas

Fiebre y sudoración nocturna

Pérdida de peso

Dolor de pecho

Detectar los síntomas de la tuberculosis puede ayudar a generar un tratamiento oportuno. Además, se puede prevenir con medidas básicas como la ventilación y la atención médica inmediata, en México, el tratamiento es 100% gratuito. Las nuevas pruebas rápidas, recomendadas por la OMS, permiten ver los resultados en menos de una hora y un mejor control de la enfermedad.