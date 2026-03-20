Alerta por brote de meningitis que ha dejado dos muertos en Reino Unido
Las autoridades sanitarias están en alerta debido a un brote de meningitis, enfermedad muy contagiosa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la meningitis es una enfermedad altamente contagiosa y la UK Health Security Agency (UKHSA) emitió una alerta debido a un brote de contagios que ha provocado la muerte de dos personas.
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Casos de meningitis en Reino Unido
De acuerdo con un comunicado de Reino Unido, se detectaron varios casos de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) entre el 13 y 17 de marzo, seis casos se confirmaron como Neisseria meningitidis del grupo B y la mayoría de los contagios corresponden a estudiantes de la Universidad de Kent, Canterbury.
Desafortunadamente dos personas perdieron la vida por lo que se implementaron medidas para el control de la infección. Se inició un programa de vacunación selectivo que comenzará con los estudiantes del campus y se continuará evaluando el riesgo para otras poblaciones.
¿Qué es la meningitis y cómo se contagia?
Esta enfermedad puede ser mortal y provoca graves problemas de salud a largo plazo. La meningitis es una inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal y puede ser de origen infeccioso o no infeccioso por lo que se requiere atención médica urgente. Puede ser causada por varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos pero hay cuatro principales:
- Neisseria meningitidis (meningococo)
- Streptococcus pneumoniae (neumococo)
- Haemophilus influenzae
- Streptococcus agalactiae (estreptococo del grupo B)
La vía de transmisión de esta enfermedad es por gotículas respiratorias o secreciones de la garganta. El estreptococo del grupo B suele estar en el intestino o la vagina y puede contagiarse de madre a hijo.
Síntomas de la meningitis
Los síntomas más comunes de la meningitis son:
- Fiebre
- Rigidez de nuca
- Confusión o alteración del estado mental
- Cefalea
- Fotosensibilidad
- Náuseas
- Vómitos
Los menores de un año pueden presentar síntomas como:
- Falta de actividad
- Dificultad para despertarse
- Irritabilidad
- Llanto débil y continuo
- Inapetencia
- Abultamiento del punto blando de la cabeza
La forma más efectiva de protegerse contra la meningitis es mediante las vacunas autorizadas contra la meningitis meningocócicas, neumocócicas y por Haemophilus influenzae.
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