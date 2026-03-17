Polifarmacia: El daño que provoca tomar más de cinco medicamentos al día

Tomar más de cinco medicamentos al día tiene un gran impacto, no solo en la salud, sino también en la economía, es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó a las personas sobre este tema, conocido entre los expertos como "polifarmacia".

Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló a UNAM Global, que quienes más recurren a la polifarmacia son los adultos mayores, así como mujeres. Puede ser apropiada cuando los medicamentos son necesarios, pero también inapropiada cuando las personas se automedican.

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¿Qué es la polifarmacia?

La especialista informó que la polifarmacia se refiere al uso simultáneo de más de cinco medicamentos por una misma persona. Esto es correcto si se realiza bajo receta médica, más no cuando una persona lo hace por su cuenta y sin información exacta de por medio.

Por ejemplo, los adultos mayores son los que más recurren a la polifarmacia porque a su edad padecen diversas enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión que requieren tratamientos farmacológicos continuos.

Sin embargo, el consumo frecuente no solo se limita a los adultos mayores, sino también es común entre los jóvenes, sobre todo si tienen problemas de salud mental como ansiedad, depresión o trastornos del sueño.

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¿Cómo afecta la polifarmacia?

La polifarmacia podría agravar los problemas de salud, por lo que se recomiendan las consultas periódicas para monitorear el organismo. Descuidar la prevención deriva en la afectación de la calidad de vida y por ende también la economía, pues cuando se requiere atención inmediata se recurre a servicios médicos privados.

Es por ello que los especialistas aseguran que la polifarmacia no debe entenderse como un problema clínico individual, sino un fenómeno social vinculado al envejecimiento y la desigualdades en el acceso a los servicios de salud.