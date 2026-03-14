Médicos detectan inusual y peligroso brote de hongo transmitido de gatos a humanos

Médicos del Instituto de Higiene de Uruguay hicieron un descubrimiento que puso en alerta a toda la comunidad científica, pues se detectó el contagio del hongo Sporothrix brasiliensis de gatos a humanos que encendió la vigilancia epidemiológica debido a la capacidad de generar brotes por parte del virus.

A través de un documento oficial emitido por el mismo instituto de la Universidad de la República de Uruguay, se señaló que este hongo no contaba con registros dentro del territorio charrúa, por lo cual se iniciaron con las investigaciones correspondientes del caso.

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Los médicos no lo explican del todo: los hongos que hacen ver “humanos diminutos” a quienes los consumen Cada año, hospitales en China reciben pacientes con un síntoma inusual que desconcierta a la ciencia: visiones de humanos diminutos tras consumir hongos silvestres. 30 enero, 2026

¿Qué se sabe del brote del hongo de gatos transmitido a humanos?

De acuerdo con la información oficial que fue emitida por el Instituto de Higiene, el hallazgo se dio tras realizar una serie de análisis a un brote intrafamiliar que ocurrió en el 2025. Se señaló que una familia completa resultó afectada por el contagio directo de sus gatos y mascotas.

La doctora Elisa Cabeza, profesora de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del Instituto, señaló que a pesar de que se detectó que el hongo ingreso a su país por medio de gatos desde Brasil, se estima que el mismo ya circulaba previamente en Uruguay con casos detectados en felinos en las regiones de Maldonado y Rocha.

¿Qué tan peligroso es el contagio del hongo Sporothrix?

Se señaló que este tipo de contagios del hongo de gatos a humanos representa un importante peligro especialmente para la población de la tercera edad y en menores de dos años, sin embargo, se señaló que los contagios son completamente curables siempre y cuando se atiendan a tiempo.

“En los seres humanos, la infección suele manifestarse a través de lesiones y úlceras en la piel. En casos más complejos, el hongo puede invadir el sistema linfático y afectar órganos como la nariz, los ojos o el sistema respiratorio”, se lee en el comunicado del Instituto de Higiene de Uruguay.

¿Cómo se contagia el hongo de los gatos en humanos?

La transmisión de este hongo de gatos a humanos se da principalmente de la siguiente manera:

Arañazos o mordeduras de animales infectados

Contacto directo con heridas o secreciones del animal

Inhalación de estornudos de felinos portadores

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