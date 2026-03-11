¡El futuro es hoy! Spray revolucionario logra frenar hemorragias en solo un segundo

Un grupo de investigadores de Corea del Sur desarrolló un spray para hemorragias capaz de detener sangrados graves en menos de un segundo. El avance fue creado por científicos del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) con apoyo de especialistas del ejército surcoreano.

La innovación busca combatir una de las principales causas de muerte en emergencias, la pérdida rápida de sangre tras lesiones graves. El producto se presenta como un polvo en aerosol que se aplica directamente sobre la herida y crea una barrera protectora casi inmediata.

Fue desarrollado por un equipo conjunto de KAIST, liderado por los profesores Steve Park (del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales) y Sangyong Jon (del Departamento de Ciencias Biológicas).|KAIST News

¿Qué es este spray?

El nuevo spray para hemorragias es un agente hemostático en forma de polvo que se aplica directamente sobre la zona lesionada. Su función es detener el sangrado de manera rápida mediante la formación de un gel protector.

A diferencia de otros métodos médicos tradicionales, el producto no requiere presión manual prolongada ni dispositivos complejos. Esto permite que pueda utilizarse incluso en situaciones de emergencia donde el tiempo es crítico.

¿Quién lo creó?

El desarrollo estuvo a cargo de investigadores del KAIST, liderados por los profesores Steve Park y Sangyong Jon, expertos en ciencia de materiales y biotecnología.

El proyecto también contó con colaboración militar para probar su funcionalidad en escenarios reales de combate, donde las hemorragias representan la principal causa de muerte prevenible.

¿Cómo funciona para detener el sangrado?

El polvo está compuesto por materiales naturales y biocompatibles:



Alginato

Goma gellán

Quitosano

Cuando el spray entra en contacto con la sangre, reacciona con los iones de calcio presentes en el organismo. Esto genera un gel resistente que sella la herida en menos de un segundo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Aplicación rápida en forma de aerosol

Capacidad de absorber hasta siete veces su peso en sangre

Eficacia en heridas profundas o irregulares

Alta estabilidad en distintas temperaturas

En pruebas de laboratorio, el producto mostró mejor rendimiento que algunos agentes hemostáticos comerciales, especialmente en velocidad de sellado y adhesión.

Situaciones en las que se puede usar y salvar vidas

Este tipo de tecnología fue pensada inicialmente para soldados en combate, donde las lesiones traumáticas requieren respuestas inmediatas.

Sin embargo, los investigadores consideran que también podría utilizarse en:



Accidentes de tráfico

Desastres naturales

Emergencias médicas

Procedimientos quirúrgicos

¿Es seguro?

El spray está elaborado con materiales naturales biocompatibles, lo que reduce el riesgo de reacciones adversas en el cuerpo humano.

Además, el producto mostró una eficacia antibacteriana del 99.9 %, lo que ayuda a prevenir infecciones incluso cuando la herida se produce en entornos poco estériles.

¿Cuáles son sus efectos curativos?

Las pruebas en modelos animales revelaron que el spray no solo detiene el sangrado, sino que también favorece la recuperación del tejido:



Formación de nuevos vasos sanguíneos

Producción de colágeno

Cicatrización acelerada

Los investigadores creen que esta tecnología podría convertirse en una herramienta clave para la medicina de emergencia en los próximos años.