Riesgos a la salud por suspender medicamentos para bajar de peso

Los medicamentos para bajar de peso como Ozempic o Wegovy, se convirtieron en una herramienta médica cada vez más utilizada. Este tipo de medicamento, basado en la hormona GLP-1, ayuda a reducir el apetito y permite que muchos pacientes pierdan entre 15% y 20% de su peso corporal durante el tratamiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Sin embargo, especialistas advierten que suspender un medicamento contra la obesidad puede provocar cambios importantes en el organismo. Estudios recientes muestran que, al dejar el tratamiento, el cuerpo tiende a recuperar parte del peso perdido y también pueden revertirse algunos beneficios metabólicos obtenidos.

¿Regresa el peso perdido?

Diversas investigaciones indican que sí existe una recuperación de peso tras suspender estos fármacos. En promedio, las personas recuperan cerca del 60% del peso perdido durante el primer año después de dejar el tratamiento.

Con el paso del tiempo, el aumento suele desacelerarse y estabilizarse. Aun así, algunos pacientes logran conservar una pequeña parte del peso perdido, lo que muestra que los resultados no desaparecen por completo.

¿Qué es el efecto rebote?

Ocurre cuando el organismo vuelve a su equilibrio previo al tratamiento. El cerebro retoma sus señales normales de hambre y el cuerpo intenta recuperar las reservas de energía.

Esto explica por qué el aumento de peso puede ser más rápido que cuando se abandona solo una dieta o rutina de ejercicio. Algunos análisis sugieren que el rebote puede ser hasta cuatro veces más veloz.

¿Qué le pasa al cuerpo físicamente?

Al suspender un medicamento contra la obesidad, el organismo experimenta varios cambios:



Aumento del apetito y de los antojos

Desaparición del efecto de saciedad que provocaba el fármaco

Recuperación de peso con mayor proporción de grasa

Disminución del gasto energético del cuerpo

Estos cambios se relacionan con ajustes hormonales y metabólicos que el organismo desarrolla durante el tratamiento.

Consecuencias para la salud en general

Los beneficios metabólicos obtenidos con el tratamiento también pueden disminuir con el tiempo. Esto puede afectar indicadores importantes de salud. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:



Incremento de los niveles de glucosa en sangre

Aumento de presión arterial y colesterol

Mayor riesgo cardiovascular

Reaparición de problemas asociados a la obesidad

En algunos casos, también pueden volver condiciones como hígado graso, apnea del sueño o inflamación crónica.

¿Por qué ocurre esto?

Los expertos explican que la obesidad es una enfermedad crónica que involucra factores hormonales, metabólicos y neurológicos. Los medicamentos actúan como un regulador del apetito y del metabolismo.

Cuando el tratamiento se suspende, el cuerpo intenta regresar a su llamado “punto de equilibrio” o set point. Esto favorece la recuperación del peso corporal.

¿Se puede evitar?

Aunque el efecto rebote es frecuente, no siempre ocurre con la misma intensidad. Parte de los resultados obtenidos durante el tratamiento pueden mantenerse si existen cambios sólidos en los hábitos de vida.

Obesidad infantil está desencadenando nuevas enfermedades

Los especialistas señalan que la clave está en mantener estrategias a largo plazo. Alimentación equilibrada, actividad física y seguimiento médico ayudan a conservar una mayor parte del peso perdido.

¿Cómo minimizar las consecuencias?

Los médicos recomiendan no abandonar estos tratamientos de forma abrupta. La suspensión debe realizarse con acompañamiento profesional y un plan de transición. Para reducir el impacto, se sugieren medidas como:



Suspensión gradual bajo supervisión médica

Rutinas de ejercicio, especialmente entrenamiento de fuerza

Alimentación balanceada con control de porciones

Apoyo nutricional y psicológico

Los expertos coinciden en que, para muchos pacientes, el medicamento contra la obesidad funciona mejor como parte de un tratamiento a largo plazo para controlar la enfermedad.