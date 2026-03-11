Se incrementan contagios y muertes por influenza en México

El sarampión no es la única enfermedad que amenaza a México, sino también la influenza, pues en lo que va de la temporada estacional 2025-2026 se han registrado 220 muertes a causa de este virus y confirmado 7 mil 136 casos positivos.

Datos del Informe Semanal sobre la Situación Epidemiológica de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios en México muestran que los contagios de esta enfermedad están latentes y aunque si bien el sarampión es un virus altamente contagioso y mortal, la influenza también lo es.

¿Qué tipo de influenza amenaza a México?

Del total de casos, el 47.2% son de influenza A (H3N2), el 41.1% por influenza (H1N1), el 9.5% por influenza A y el 2.2% por influenza B. Las entidades que registran el mayor número de casos confirmados son:

Ciudad de México (20.3%)

Nuevo León (10.4%)

Estado de México (8.8)

Puebla (7.6)

Yucatán (4.7%)



¿En qué estados se han reportado más defunciones?

Al hablar sobre las defunciones por influenza se reporta un cambio en la tabla, pues las entidades no son las mismas a las que contabilizan el mayor número de contagios. El orden es el siguiente:

Puebla (12.7%)

Nuevo León (8.6)

Ciudad de México (8.2%)

Hidalgo (7.7%)

Estado de México (6.4%)



¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

Los síntomas más comunes de la influenza son los siguientes:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Mucho moco o congestión nasal

Dolores en el cuerpo o los muslos

Dolor de cabeza

Fatiga o cansancio

Vómito y diarrea (sobre todo niños)



¿Por qué la influenza es mortal?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la infección del aparato respiratorio por los virus de la influenza puede desencadenar una respuesta inflamatoria extrema en el cuerpo y puede llevar a la septicemia, la cual es la respuesta potencialmente mortal del cuerpo ante una infección.

Si las personas sufren de problemas médicos crónicos como asma y la enfermedad cardiaca también pueden empeorar con la influenza, por lo que se recomienda un tratamiento oportuno.

