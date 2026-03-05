Desarrollan vacuna contra el cáncer de mama; porcentaje de eficacia y resultados

Investigadores presentaron resultados prometedores de una vacuna contra el cáncer de mama basada en ARN mensajero (ARNm), diseñada para tratar el cáncer de mama triple negativo (CMTN), uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad. El estudio fue publicado en febrero de 2026 en la revista científica Nature y analizó a pacientes que ya habían recibido cirugía y tratamientos convencionales.

El objetivo de la vacuna es entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar células cancerosas que podrían permanecer en el organismo después del tratamiento. Los datos iniciales muestran respuestas inmunitarias fuertes y duraderas que podrían ayudar a reducir el riesgo de recaída.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?

El cáncer de mama triple negativo representa entre el 10 y el 15% de todos los casos de cáncer de mama. Recibe ese nombre porque las células tumorales no presentan receptores de estrógeno, progesterona ni HER2, que suelen utilizarse como objetivos terapéuticos en otros tipos de cáncer.

Esta característica limita las opciones de tratamiento. Por ello, las pacientes suelen recibir cirugía, quimioterapia y en algunos casos radioterapia. Aun así, el riesgo de recaída en los primeros años sigue siendo alto.

¿Por qué es tan complicado?

Este tipo de tumor se considera más agresivo que otros cánceres de mama. Puede crecer con rapidez y tiene mayor probabilidad de generar metástasis en órganos como pulmones o cerebro.

Además, su biología tumoral cambia con facilidad. Esa capacidad de mutación dificulta que los tratamientos convencionales eliminen todas las células cancerosas, lo que explica por qué algunas pacientes presentan recaídas incluso después de terapias intensivas.

¿En qué consiste esta nueva vacuna?

La vacuna fue desarrollada por la empresa biotecnológica BioNTech y se fabrica de forma personalizada para cada paciente. Los científicos analizan el ADN del tumor y lo comparan con el ADN sano para detectar mutaciones específicas llamadas neoantígenos.

Con esa información se produce ARN mensajero que instruye al sistema inmunitario para reconocer esas proteínas anómalas. La vacuna se administra por vía intravenosa y entrena a los linfocitos T para identificar y destruir las células con esas mutaciones.

¿Qué resultados se observaron?

El ensayo incluyó a 14 pacientes con cáncer de mama triple negativo en etapa temprana. Todas recibieron 8 dosis de la vacuna después de su cirugía y tratamientos habituales.

Al menos 11 participantes desarrollaron respuestas inmunitarias contra al menos uno de los neoantígenos detectados. Los investigadores encontraron linfocitos T activos incluso tres años y medio después de la última dosis, lo que indica una defensa inmunológica duradera.

¿Por qué falló en algunos casos?

Algunas pacientes presentaron recaídas durante el seguimiento. En esos casos, los científicos observaron respuestas inmunitarias más débiles o cambios en el tumor que lo hicieron menos visible para las células defensivas.

También se detectaron nuevas mutaciones tumorales que escaparon al reconocimiento del sistema inmunitario. Por ello, los especialistas plantean combinar la vacuna con terapias inmunológicas como inhibidores de puntos de control.

¿Qué significa esto para el futuro?

El estudio es de fase 1 y fue diseñado para evaluar seguridad y respuesta inmunitaria, no para demostrar eficacia clínica definitiva. Sin embargo, los resultados sugieren que esta estrategia podría ayudar a eliminar células tumorales residuales.

Si futuros ensayos clínicos confirman estos datos, la vacuna contra el cáncer de mama podría convertirse en una herramienta personalizada para prevenir recaídas. Esto marcaría un paso importante hacia tratamientos más precisos en uno de los cánceres más difíciles de tratar.