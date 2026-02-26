Estudio revela que México ocupa el 11º lugar en el ranking mundial de obesidad, más de 200 riesgos y cómo tratarla

La obesidad en México ocupa el lugar 11 entre 20 países evaluados en el informe internacional “Una epidemia de inacción”, elaborado por Economist Impact. El reporte se presentó el pasado miércoles 25 de febrero de 2026 en Ciudad de México (CDMX), durante el conversatorio “La obesidad: un laberinto con salida”, organizado por Lilly en el marco del Día Mundial de la Obesidad.



Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El país obtuvo 55.3 puntos sobre 100 en la calificación general. Aunque el resultado lo coloca en media tabla, expertos señalaron que existen avances clínicos relevantes. Sin embargo, persisten retos estructurales que impactan la salud pública y la calidad de vida de millones de personas.

¿Qué revela el informe internacional sobre la obesidad?

El análisis evaluó políticas públicas, acceso a tratamiento y prevención. México destacó en manejo clínico con 61.1 puntos, gracias a guías actualizadas y rutas de diagnóstico claras.

Este avance permite atención más estandarizada. No obstante, el informe advierte brechas en acceso a alimentos saludables y promoción de actividad física.

Más de 200 enfermedades vinculadas a la obesidad

La obesidad incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 hasta en 243% y de hipertensión en 113%. También se relaciona con dislipidemia y enfermedad cardiovascular.

El impacto es silencioso y progresivo. Sin tratamiento continuo, las complicaciones elevan costos médicos y afectan productividad y bienestar.

Especialistas subrayan que no es tema estético

Especialistas subrayaron que no es un tema estético. Intervienen factores biológicos, genéticos y ambientales que requieren abordaje médico.

Culpar al paciente retrasa diagnósticos. El estigma limita la búsqueda de ayuda profesional y perpetúa el problema.

Guías clínicas y acompañamiento profesional

México cuenta con protocolos que permiten tratamientos individualizados. Esto abre la puerta a terapias integrales basadas en evidencia.

Expertos recomiendan:



Buscar evaluación médica

Evitar soluciones milagro

Acceder a información confiable

Apoyarse en grupos como Obesidades

Para más información, los interesados pueden consultar https://www.hablemosdeobesidad.com. Esta información es educativa y no sustituye consulta médica.