Instalan nuevos módulos de vacunación contra el sarampión en 7 alcaldías para contener brote

Nuevos módulos de vacunación se instalarán en la Ciudad de México, y se enfocarán en lugares donde es común la convivencia familiar, por ejemplo parques, alamedas y centros culturales para que todos los capitalinos que aún no tienen la dosis contra el sarampión se la puedan poner.

El Gobierno de la Ciudad de México continúa con la campaña de vacunación contra el sarampión en medio de brote, virus altamente contagioso que ya suma más de 100 mil casos en todo el país.

Inicia jornada de vacunación contra sarampión en el Parque de los Venados

¿En dónde me puedo vacunar contra el sarampión?

Los nuevos módulos de vacunación contra el sarampión se ubicarán en los siguientes puntos:

A partir del 21 de febrero

Iztapalapa: Utopía Santa Cruz

Cuauhtémoc: Bellas Artes

Benito Juárez: Parque de los Venados

Coyoacán: Centro de Coyoacán



A partir del 23 de febrero

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio

Azcapotzalco: Parque Bicentenario

Coyoacán: Alameda Sur

Iztacalco: Magdalena Mixiuhca

Iztapalapa: Centro Cultural Ixtapalcalli

¿Cuántos casos de sarampión hay en CDMX?

De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, de la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México hay 261 casos acumulados confirmados de sarampión y 911 sospechosos.

El grupo de edad más afectado por el sarampión es el de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y el de 25 a 29 años. Los estados que concentran el mayor número de contagios son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Ciudad de México.