Dos estados son el foco de los contagios de la viruela del mono en México

La viruela símica o viruela del mono es otra de las enfermedades que impactan México este 2026 y dos estados concentra el mayor número de casos.

Mpox es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica y se caracteriza por la erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

OMS declara alerta sanitaria por enfermedad de viruela del mono

¿Qué estados de México registran contagios de la viruela del mono?

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en México suman 21 casos de viruela símica y los estados que concentran el mayor número son:



Ciudad de México: 15 contagios

Yucatán: 3 contagios



Seguido por los estados de Puebla con 2 casos y Quintana Roo con 1. La viruela símica es contagiosa hasta que el salpullido desaparece completamente, por lo que los pacientes enfermos deben estar aislados.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

La transmisión de persona a persona también puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas, o con objetos recientemente contaminados por fluido del paciente.

No hay tratamiento específico contra este virus, pues los síntomas desaparecen por sí solos en un periodo de 2 a 4 semanas. Los síntomas son parecidos la gripe, seguidos por una erupción cutánea en 1 a 4 días.

