Reactivan mega sede en CU para frenar contagios de sarampión en CDMX

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reactivan el Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria para fortalecer la Vacunación contra el sarampión en la capital. La jornada se realizará del lunes 23 al jueves 26 de febrero de 2026, en el Centro de Exposiciones y Congresos (CEC), en Coyoacán.

La campaña es gratuita y cuenta con respaldo de la Secretaría de Salud capitalina, PEMEX y otras dependencias. El objetivo es elevar la cobertura, prevenir brotes y proteger a la población ante una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves.

El regreso del centro masivo responde al refuerzo de esquemas pendientes en distintos grupos de edad. Autoridades sanitarias detectaron brechas de cobertura tras la pandemia.

Expertos señalan que elevar la inmunización reduce riesgos comunitarios. La estrategia busca blindar a la CDMX antes de posibles repuntes.

Fechas y horario de atención

La jornada operará del 23 al 26 de febrero, de 9:00 a 17:00 horas. La atención será por orden de llegada.

Se recomienda acudir temprano ante la alta demanda prevista. Cada persona debe presentar identificación y, si aplica, cartilla.

Lugar exacto

La sede es el CEC de la UNAM, en Avenida del Imán 10, Ciudad Universitaria. El punto es accesible por transporte público y vialidades principales.

La ubicación estratégica facilita la movilidad y concentra servicios médicos en un solo espacio.

¿A quiénes está dirigida la vacuna?

Niños de 1 a 12 años deben acudir con cartilla. Personas de 13 a 49 años pueden recibir refuerzo aun sin documento.

Mayores de 49 años solo si son docentes o personal de salud con acreditación. El enfoque prioriza grupos con mayor exposición.

Capacidad diaria

Se aplicarán hasta 7,500 dosis por día. El cupo es limitado y no hay citas previas.

La meta es inmunizar a miles en cuatro días. La coordinación interinstitucional permitirá un flujo ágil.

¿Por qué es importante vacunarse?

El sarampión se transmite con facilidad y puede causar neumonía, encefalitis y otras complicaciones. La vacuna SRP es segura y eficaz.

Autoridades destacan que la prevención protege a familias y comunidades. Mantener altas coberturas evita cadenas de contagio.