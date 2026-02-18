Paperas en niños y adultos pueden ser problemáticas y requieren reposo absoluto; contagio, síntomas y cuidados

La paperas, también llamada parotiditis, es una infección viral contagiosa que afecta sobre todo a niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos. Autoridades sanitarias recuerdan que esta enfermedad, prevenible con vacunación, sigue activa en comunidades con esquemas incompletos.

El virus ataca las glándulas salivales y provoca inflamación dolorosa en mejillas y mandíbula. Aunque la mayoría se recupera en dos semanas, especialistas advierten que puede generar complicaciones si no se guarda reposo absoluto y aislamiento oportuno.

¿Cómo se contagian las paperas?

Las paperas se transmiten por gotitas respiratorias al toser, hablar o estornudar. También por contacto con saliva infectada al compartir vasos o cubiertos.

El contagio inicia hasta dos días antes de la inflamación visible. Esto facilita brotes en escuelas y hogares, por lo que el aislamiento temprano resulta clave.

¿Cuánto tiempo tarda en incubarse el virus?

El periodo de incubación va de 12 a 25 días. En promedio, los síntomas aparecen entre los 16 y 18 días tras el contagio.

Este lapso dificulta identificar el origen del contacto. Por eso, médicos recomiendan vigilar fiebre o malestar tras exposición cercana.

¿Está relacionado con el sarampión?

No es la misma enfermedad, aunque ambas forman parte de la vacuna triple viral MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

La aplicación conjunta ha reducido casos a nivel mundial. Sin embargo, la baja cobertura puede provocar reaparición de brotes.

Síntomas más comunes

Fiebre moderada, dolor de cabeza, cansancio y pérdida de apetito anteceden a la hinchazón característica tipo “cara de hámster”.

En adolescentes y adultos puede presentarse orquitis o inflamación ovárica. Estas complicaciones requieren valoración médica inmediata.

Signos de alerta y cuándo acudir al médico

Se debe buscar atención ante fiebre alta persistente, dolor abdominal intenso o rigidez en el cuello.

También ante dolor testicular severo, convulsiones o dificultad para respirar. Avisar al centro médico antes de acudir ayuda a evitar contagios.

Cuidados en casa

No existe antiviral específico. El tratamiento consiste en reposo absoluto al menos cinco días tras la inflamación.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

Se recomienda hidratación abundante, analgésicos como paracetamol o ibuprofeno y evitar alimentos ácidos que aumenten el dolor.

¿Cómo prevenir las paperas?

La vacunación es la medida más eficaz. Se aplican dos dosis:



A los 12-15 meses

Entre los 4-6 años

Personas vacunadas suelen presentar cuadros leves. Expertos insisten en revisar el esquema y acudir al centro de salud ante dudas.