Alertan por la “gripe D”, virus animal con potencial de afectar a humanos y desatar futuras epidemias

La gripe D y el coronavirus canino se colocaron bajo la lupa de científicos tras nuevos estudios publicados en enero de 2026. Investigadores de universidades estadounidenses advirtieron que ambos virus, originados en animales, presentan señales de adaptación para infectar humanos con mayor facilidad.

Los hallazgos surgieron de análisis epidemiológicos en granjas, hospitales y laboratorios, donde se detectó exposición humana y casos respiratorios asociados. La falta de monitoreo constante preocupa a expertos en salud pública.

¿Qué es la gripe D y por qué preocupa a los científicos?

La gripe D es un virus respiratorio presente en ganado bovino, cerdos y fauna silvestre. Desde su detección en 2011, se expandió a múltiples especies.

A diferencia de las gripes A, B o C, la D no se limita solo a un tipo de animal y se extendió a diversas especies, lo que aumenta su potencial de mutación.

Su capacidad de mutar rápidamente incrementa el riesgo de transmisión entre humanos, algo clave en posibles brotes.

Evidencia de contacto humano con gripe D

Estudios revelaron anticuerpos en trabajadores agrícolas, señal de exposición frecuente al virus. Hasta el 97% de los trabajadores en granjas de Colorado y Florida tienen anticuerpos contra este virus, lo que indica que han estado en contacto con él.

Especialistas advierten que una adaptación sostenida podría facilitar contagios comunitarios. Por ejemplo, una variante detectada en China ya muestra capacidad para contagiarse de persona a persona.

Coronavirus canino, de enfermedad leve a riesgo respiratorio

El coronavirus canino (CCoV) es un virus que típicamente causa problemas de diarrea en perros, pero nuevas cepas atacan vías respiratorias.

A diferencia del SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19), este no es el mismo virus, pero comparte similitudes en su estructura. Nuevas variantes, como la HuPn-2018, fueron vinculadas a infecciones respiratorias en humanos.

Algunas variantes se vincularon con infecciones pulmonares en personas en Asia y Estados Unidos (EUA).

Impacto y prevención ante virus zoonóticos

Ambos patógenos reflejan cómo enfermedades animales pueden saltar a humanos.

Enfermedades respiratorias en México durante la temporada invernal

Expertos recomiendan vigilancia, pruebas diagnósticas y protección en entornos rurales.

