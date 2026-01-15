Hospitalizaciones récord en California por la “supergripe” H3N2, la cepa que se propaga rápidamente

El Departamento de Salud Pública de California confirmó el martes que una nueva cepa mutada de influenza del H3N2 se está propagando rápidamente por el estado, provocando hospitalizaciones a niveles récord, superiores a las observadas en temporadas de gripe anteriores. Las autoridades sanitarias advierten a la población sobre la importancia de medidas de prevención y vigilancia constante ante esta “supergripe”.

Según el reporte más reciente de Fox News , los hospitales han registrado un aumento significativo en ingresos por complicaciones respiratorias, principalmente entre personas mayores y quienes tienen condiciones crónicas.

There is a new SUPER FLU sweeping the nation, Influenza A, H3N2, Subclade K. Flu shots have been proven ineffective. Combined with RSV & Covid, respiratory illnesses are on the rise. Don't wait. Be prepared with a Contagion Kit from The Wellness Company pic.twitter.com/x1HWNrqASC — Jack Posobiec (@JackPosobiec) January 15, 2026

Los médicos destacan que esta cepa parece ser más contagiosa y severa que las formas típicas de influenza, lo que ha generado preocupación en la comunidad sanitaria.

Las autoridades recomiendan a la población vacunarse contra la influenza , mantener el uso de mascarillas en espacios concurridos y lavarse las manos frecuentemente. Además, instan a quienes presenten síntomas graves, como fiebre alta, dificultad para respirar o cansancio extremo, a buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué esta “supergripe” H3N2 genera hospitalizaciones récord en California?

La nueva cepa de influenza del subclade K del H3N2 se caracteriza por mutaciones que la hacen más contagiosa, aumentando la probabilidad de transmisión incluso entre personas vacunadas en temporadas anteriores. Los hospitales del estado reportan una saturación sin precedentes en unidades de cuidado respiratorio, lo que refleja el impacto de la cepa en la población vulnerable.

Los expertos indican que la combinación de alta contagiosidad, población sin inmunidad previa y la coincidencia con otras infecciones respiratorias ha provocado hospitalizaciones récord en comparación con años anteriores.

Además, las medidas de prevención tardías en algunas regiones han contribuido a que la propagación sea más rápida, lo que obliga a reforzar protocolos de higiene y vacunación masiva.

¿Cómo protegerse de la “supergripe”H3N2 y reducir riesgos de complicaciones?

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la infección de la cepa del H3N2 o reducir su gravedad. Las autoridades recomiendan que todos los grupos de riesgo, incluyendo niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, se vacunen cuanto antes.

El uso de mascarillas en lugares cerrados o con alta afluencia de personas, junto con distanciamiento social en caso de síntomas respiratorios, también ayuda a disminuir la transmisión de la enfermedad.

Asimismo, mantener hábitos como lavado frecuente de manos, ventilación adecuada en espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas enfermas puede reducir significativamente la propagación de la “supergripe”.