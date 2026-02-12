Entre mitos y ciencia, estos son los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el sarampión
Los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión incluyen fiebre, dolor y malestar. Autoridades explican cómo aliviarlos y cuándo acudir al médico.
La vacuna contra el sarampión se convirtió en una herramienta fundamental para frenar los brotes recientes que afectan a México y a varios países de América Latina. Autoridades sanitarias como la Secretaría de Salud y el IMSS reforzaron campañas de inmunización ante el repunte de casos en comunidades con esquemas incompletos.
Los especialistas advierten que esta enfermedad viral es altamente contagiosa y puede provocar complicaciones graves como:
- Neumonía
- Infecciones severas
- Daño neurológico
- Muerte, en especial en niños pequeños
Por ello, insisten en que los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión son mínimos en comparación con los riesgos reales del virus.
Vacuna contra el sarampión es una herramienta clave
En México se aplica principalmente la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Esta inmunización se ofrece de manera gratuita en centros de salud, clínicas del IMSS y módulos instalados en espacios públicos.
Las autoridades aseguran que su eficacia es alta y permitió reducir drásticamente los casos durante décadas. El problema surge cuando baja la cobertura, lo que facilita nuevos brotes.
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?
Los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión suelen ser leves y temporales. En las primeras horas puede aparecer:
- Dolor
- Enrojecimiento
- Inflamación ligera en el brazo donde se aplicó la inyección
Entre 5 y 12 días después, algunas personas presentan:
- Fiebre baja
- Cansancio
- Escurrimiento nasal
- Pequeño sarpullido que desaparece solo
En adolescentes y adultos también puede haber dolor articular leve.
¿Qué hacer si aparecen efectos secundarios leves?
Los médicos recomiendan reposo, buena hidratación y vigilar la temperatura corporal. En caso de fiebre o molestias, se puede usar paracetamol bajo orientación médica.
En niños es importante evitar la automedicación y observar cualquier cambio que dure más de lo esperado.
¿Cuándo buscar atención médica urgente?
Aunque las reacciones graves son muy poco comunes, se debe acudir al hospital si hay:
- Fiebre alta persistente
- Dificultad para respirar
- Convulsiones
- Hinchazón en rostro y garganta
Estos síntomas podrían indicar una reacción alérgica severa que necesita atención inmediata.
¿Por qué vacunarse a pesar de posibles efectos?
Expertos en salud pública coinciden en que el riesgo del sarampión real es mucho mayor que cualquier reacción leve de la vacuna.
Aumentan los casos de sarampión en México
Además de proteger a cada persona, la inmunización evita la propagación comunitaria y protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.
