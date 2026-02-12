Entre mitos y ciencia, estos son los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el sarampión

La vacuna contra el sarampión se convirtió en una herramienta fundamental para frenar los brotes recientes que afectan a México y a varios países de América Latina. Autoridades sanitarias como la Secretaría de Salud y el IMSS reforzaron campañas de inmunización ante el repunte de casos en comunidades con esquemas incompletos.

Los especialistas advierten que esta enfermedad viral es altamente contagiosa y puede provocar complicaciones graves como:



Neumonía

Infecciones severas

Daño neurológico

Muerte, en especial en niños pequeños

Por ello, insisten en que los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión son mínimos en comparación con los riesgos reales del virus.

Vacuna contra el sarampión es una herramienta clave

En México se aplica principalmente la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Esta inmunización se ofrece de manera gratuita en centros de salud, clínicas del IMSS y módulos instalados en espacios públicos.

Las autoridades aseguran que su eficacia es alta y permitió reducir drásticamente los casos durante décadas. El problema surge cuando baja la cobertura, lo que facilita nuevos brotes.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión suelen ser leves y temporales. En las primeras horas puede aparecer:



Dolor

Enrojecimiento

Inflamación ligera en el brazo donde se aplicó la inyección

Entre 5 y 12 días después, algunas personas presentan:



Fiebre baja

Cansancio

Escurrimiento nasal

Pequeño sarpullido que desaparece solo

En adolescentes y adultos también puede haber dolor articular leve.

¿Qué hacer si aparecen efectos secundarios leves?

Los médicos recomiendan reposo, buena hidratación y vigilar la temperatura corporal. En caso de fiebre o molestias, se puede usar paracetamol bajo orientación médica.

En niños es importante evitar la automedicación y observar cualquier cambio que dure más de lo esperado.

¿Cuándo buscar atención médica urgente?

Aunque las reacciones graves son muy poco comunes, se debe acudir al hospital si hay:



Fiebre alta persistente

Dificultad para respirar

Convulsiones

Hinchazón en rostro y garganta

Estos síntomas podrían indicar una reacción alérgica severa que necesita atención inmediata.

¿Por qué vacunarse a pesar de posibles efectos?

Expertos en salud pública coinciden en que el riesgo del sarampión real es mucho mayor que cualquier reacción leve de la vacuna.

Aumentan los casos de sarampión en México

Además de proteger a cada persona, la inmunización evita la propagación comunitaria y protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

