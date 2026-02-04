Sarampión en California activa alerta en el Aeropuerto de Los Ángeles y Disneyland

Autoridades sanitarias de California advirtieron que personas que visitaron Disneyland Resort y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en fechas recientes podrían estar en riesgo de contraer sarampión , luego de confirmarse varios casos vinculados a viajeros y a la presencia de personas infectadas en lugares altamente concurridos.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó el lunes 2 de febrero el tercer caso de sarampión reportado en la última semana, lo que encendió las alertas debido a la facilidad con la que el virus se propaga en espacios cerrados y con gran circulación de personas, como parques temáticos, aeropuertos y restaurantes.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue Disneyland Resort, luego de que las autoridades confirmaran que una persona con síntomas de sarampión estuvo en el parque el 28 de enero, durante un periodo en el que pudo haber transmitido el virus a otros visitantes, de acuerdo con USA Today. Ante esta situación, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange emitió una advertencia para quienes estuvieron en el parque ese día.

Las autoridades recomendaron que quienes visitaron Disneyland durante ese periodo vigilen la aparición de síntomas de sarampión entre siete y 21 días después de la exposición y consideren la vacunación contra sarampión, paperas y rubéola (MMR) si no están completamente vacunados o desconocen su estado de inmunización.

¿Cuáles son los puntos de posible exposición al sarampión en el área de Los Ángeles?

Además del caso vinculado a Disneyland, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó otros lugares donde personas con sarampión estuvieron presentes mientras eran contagiosas.

Uno de estos eventos ocurrió el 24 de enero, cuando una persona infectada visitó el restaurante Mardi Gras Tuesday, ubicado en el 14543 de Ventura Boulevard, en Sherman Oaks, entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Las autoridades señalaron que quienes estuvieron en ese establecimiento durante ese horario podrían haber estado expuestos al sarampión.

Otro caso involucró a un viajero internacional que llegó al sur de California a través del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Según las autoridades, la persona arribó en el vuelo número 518 de Viva Aerobus y se encontraba en la Terminal Internacional Tom Bradley, puerta 201A, la noche del 26 de enero, según USA Today.

Las personas que estuvieron en esa terminal entre las 10:45 de la noche del 26 de enero y la 1:00 de la madrugada del 27 de enero podrían haber estado expuestas al sarampión.

También se identificó un posible punto adicional de exposición el 30 de enero, cuando una persona con sarampión estuvo en un Dunkin’ Donuts ubicado en el 22020 de Ventura Boulevard, en Woodland Hills, entre las 3:00 y las 4:45 de la tarde.

¿Qué deben hacer las personas potencialmente expuestas al sarampión?

Las autoridades de salud explicaron que el sarampión puede desarrollarse hasta 21 días después de la exposición al sarampión , por lo que pidieron a quienes estuvieron en estos lugares monitorear síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos o malestar general.

Indicaron que el período de vigilancia se extiende hasta el 14 de febrero para quienes estuvieron en el restaurante de Sherman Oaks, hasta el 16 de febrero para los expuestos en LAX y hasta el 20 de febrero para quienes visitaron el establecimiento de Woodland Hills.

Los funcionarios reiteraron que cualquier persona que presente síntomas debe contactar previamente a un proveedor médico antes de acudir a un centro de salud, con el fin de evitar una mayor propagación del virus.